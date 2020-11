La oposición venezolana vigilará las elecciones que rechaza

Caracas, 13 nov (EFE).- La oposición venezolana reunida en torno a Juan Guaidó informó este viernes que desplegará una comisión de observación en todo el país para vigilar las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, en las que no participará por considerarlas un 'fraude'.

'Diputados, partidos, organizaciones de la sociedad civil y el 'Observatorio Contra el Fraude' designado por la Asamblea Nacional, activan el 'Operativo Contra el Fraude', con un despliegue de observadores en los centros (de votación) del régimen', dice un boletín difundido por la oposición.

La finalidad es 'registrar la realidad de la participación' y las 'irregularidades' para denunciarlas, señala el escrito.

La oposición liderada por Guaidó, a quien unos 50 países reconocen como presidente interino de Venezuela, no participará en estos comicios que tampoco serán reconocidos por la Unión Europea (UE) ni por la Organización de Estados Americanos (OEA) al considerar que el proceso no es democrático.

Para la oposición, el Gobierno de Nicolás Maduro pretende 'usurpar el Parlamento'.

Por ello, ha llamado a sus simpatizantes a no participar en los comicios y, en cambio, los ha convocado a una consulta para preguntarles si rechazan o no las elecciones legislativas del 6 de diciembre y si aprueban o no que se ejerza 'toda la presión' nacional e internacional para sacar del poder a Maduro.

La consulta, cuya fecha de comienzo estaba fijada inicialmente para el 5 de diciembre, se aplazó al día 7 y se extenderá hasta el 12 de forma digital a través de plataformas habilitadas para ello y, según ha dicho Guaidó, el mecanismo será secreto y auditable.

Para el día 12, dentro y fuera del país funcionarán los 'Centros Para la Consulta' con el fin de depositar la ratificación de voluntad.

A mediados de octubre, Guaidó juramentó al comité organizador de la consulta, compuesto por siete personas, durante una sesión virtual del Parlamento venezolano.

Entre los nombrados están la abogada Blanca Rosa Mármol de León, quien fuera magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el exministro de Ambiente Enrique Colmenares y el experto petrolero Horacio Medina, quien forma parte de la directiva ad hoc de la estatal petrolera Pdvsa que designó Guaidó.

Como representantes estudiantiles participan la consejera universitaria de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Estefanía Cervó y el consejero universitario de la Universidad Católica Andrés Bellos (UCAB) Rafael Punceles.

El comité lo conforman, además, dos representantes de la 'Academia e intelectualidad venezolana': la escritora Carolina Jaimes Branger y la socióloga Isabel Pereira Pizani. EFE