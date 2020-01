La OTAN cree que avión ucraniano pudo ser derribado por defensa aérea de Irán

Bruselas, 10 ene (EFE).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó este viernes que el avión siniestrado hace dos días cerca de Teherán, en el que murieron sus 176 ocupantes, 'pudo ser derribado' por los sistemas de defensa aérea iraní y pidió una 'concienzuda investigación' en la que coopere Irán.

'No entraré en detalles sobre nuestra inteligencia, pero lo que puedo decir es que no tenemos razón para no creer los informes que hemos visto de diferentes capitales de aliados de la OTAN. Han expresado preocupación por información que indica que el avión pudo ser derribado por los sistemas de defensa aérea iraní', dijo Stoltenberg a su llegada a una reunión de ministros de la Unión Europea (UE) en Bruselas.

Según Stoltenberg, 'es por eso exactamente por lo que necesitamos una investigación concienzuda. Exactamente por eso necesitamos establecer todos los hechos, y es exactamente por eso por lo que es importante que tengamos total cooperación del lado iraní en tal investigación'.

Países como Estados Unidos, Canadá, Holanda o Luxemburgo, todos ellos miembros de la Alianza, han apuntado a que el siniestro del vuelo 752 de Ukranian International Airlines (UIA) pudo deberse al disparo accidental de un misil por Irán, algo que rechaza el Gobierno de ese país, que ha pedido pruebas que demuestren esa teoría.

El supuesto derribo de la aeronave habría tenido lugar solo unas horas después del ataque lanzado por Teherán contra dos bases en Irak con importante presencia de fuerzas de Estados Unidos y otros países, en represalia por el asesinato la semana pasada del general iraní Qasem Soleimaní en una acción estadounidense cerca de Bagdad.

Stoltenberg expresó ante la prensa sus condolencias por las víctimas del siniestro aéreo, que calificó de 'tragedia'.

Es importante que 'establezcamos todos los hechos con una investigación concienzuda y transparente y pido a Irán que contribuya a ella', añadió.

Valoró que 'en las últimas horas' se haya observado 'una reducción de las tensiones en la región' después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado nuevas sanciones económicas en vez de una continuidad de las acciones militares contra Irán.

'Tenemos que construir sobre ello y reducir las tensiones. No interesa a nadie un conflicto en Oriente Medio', recalcó.

El secretario general aliado también se refirió a la necesidad de continuar dando apoyo a Irak, donde la OTAN mantiene efectivos de su misión de formación de las fuerzas de seguridad contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI), cuyas actividades ha suspendido por razones de seguridad y que reanudará tan pronto como pueda.

Stoltenberg dejó claro que mantener esa misión es importante porque 'el EI puede volver' y 'la mejor herramienta que tenemos en la lucha contra el terrorismo internacional es formar a las fuerzas locales'.

Sobre la petición de Trump de que la OTAN se implique más en Oriente Medio y contra el terrorismo internacional, dijo: 'estamos mirando qué más podemos hacer'.

Al respecto, apuntó que la Alianza tiene 'un amplio abanico de herramientas que puede utilizar', aunque consideró que aún es 'temprano' para precisarlas.

Recordó en todo caso las labores de formación de las fuerzas de seguridad que la OTAN lleva a cabo en Afganistán o Irak o de mejora de las capacidades de las instituciones de Defensa en Túnez o Jordania. EFE

rja/jaf/acm

