La OTAN critica que Rusia 'excusara' el aterrizaje forzado de avión en Minsk

Bruselas, 4 jun (EFE).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, criticó este viernes que Rusia 'excusara' y 'explicara' el aterrizaje que Bielorrusia forzó de un avión comercial en el que viajaba el periodista disidente Román Protasevich, que fue detenido al tocar tierra en Minsk.

'Rusia no lo ha condenado, en realidad ha intentado hacer lo opuesto, excusar y explicar esa acción intolerable', indicó Stoltenberg durante un coloquio virtual organizado por el German Council on Foreign Relations (DGAP) y The Brookings Institution.

El aterrizaje forzado de un vuelo de Ryanair de Atenas a Vilna por parte de las autoridades bielorrusas fue una acción 'peligrosa para los pasajeros, violando normas básicas de la aviación internacional, pero también una manera de castigar las protestas democráticas, a la oposición en Bielorrusia, y arrestar a un periodista independiente', enfatizó Stoltenberg.

El político noruego recordó que los países de la OTAN ya condenaron 'muy firmemente' esa acción y celebró que tanto Estados Unidos como el Reino Unido, otros países aliados y la Unión Europea 'implementen sanciones, porque tiene que tener consecuencias, tenemos que imponer costes al comportamiento de Bielorrusia'.

El 'comportamiento peligroso' de Rusia será uno de los asuntos que los líderes de la Alianza abordarán en su cumbre en Bruselas dentro de diez días, así como la salida de Afganistán o el auge de China. Stoltenberg señaló que Pekín es un socio en ámbitos como el comercio o el cambio climático, pero a su vez dijo que 'hay que ser claro sobre los retos que supone China'.

'Tiene el segundo mayor presupuesto de defensa y la mayor flota del mundo', apuntó, además de controlar infraestructuras en países de la OTAN y por todo el mundo, aunque 'no comparte nuestros valores' e impone un control sobre sus propios ciudadanos o sobre la libertad de navegación en el mar de China Meridional.

Según Stoltenberg, la declaración que aprobarán los líderes aliados contendrá más menciones a China 'que nunca antes'. La cumbre de Londres de diciembre de 2019 fue la primera vez en que los aliados hablaron en sus conclusiones de las oportunidades y riesgos que plantea Pekín.

El secretario general también confió en que los aliados refuercen a la OTAN como 'foro indispensable para la seguridad transatlántica', ya que la OTAN no es solo una alianza militar sino política.

'Los aliados deberían utilizar aún más a la OTAN para un entendimiento común y coordinar mejor nuestras respuestas', tanto militares como diplomáticas, apuntó, y apuntalar su compromiso con la defensa colectiva ante cualquier amenaza, sea por tierra, mar, aire, ciberespacio o espacio.

Otro asunto que centrará las conversaciones de la cumbre será cómo hacer que la Alianza sea más resiliente mediante la protección de sus infraestructuras críticas, y cómo superar las brechas tecnológicas entre aliados, para lo que se planteará crear un 'acelerador de tecnología' al que podrán sumarse los países de la OTAN que lo deseen, que se podrán beneficiar de más financiación.

Además, Stoltenberg dijo que esperan impulsar 'nuevos compromisos con países de mentalidad parecida en todo el mundo', incluyendo en Asia, África y América Latina. EFE