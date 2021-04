La OTAN exige a Rusia detener su escalada militar alrededor de Ucrania

Bruselas, 13 abr (EFE).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, exigió este martes a Moscú detener 'de manera inmediata' la movilización militar rusa en la frontera con Ucrania y aseguró que esa concentración de fuerzas es 'injustificada' y 'profundamente preocupante'.

'Rusia debe poner fin a esta concentración militar en Ucrania y sus alrededores, detener sus provocaciones y desescalar inmediatamente', declaró el político noruego en una rueda de prensa conjunta con el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmitro Kuleba.

En ese sentido, recalcó que el 'considerable' aumento de la presencia militar rusa es 'injustificado' y 'profundamente preocupante', y consideró que Moscú tampoco ha dado una explicación para llevarlo a cabo.

De hecho, lamentó la decisión de Rusia de no participar en una reunión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa que Kiev solicitó el sábado para que Moscú explicara el incremento de su presencia militar.

Un total de 26 soldados ucranianos han muerto a manos de los separatistas respaldados por Rusia en el Donbás en lo que va de año, pese a un alto el fuego en vigor en el este de Ucrania.

El ministro ucraniano participó hoy en Bruselas en una reunión que su país había solicitado de la Comisión OTAN-Ucrania, que congrega a los aliados y Kiev, y se entrevistó con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

Stoltenberg afirmó que en las últimas semanas Rusia ha desplazado a las fronteras con Ucrania 'miles de tropas listas para el combate' y añadió que se trata de la mayor concentración de fuerzas rusas 'desde la anexión ilegal de Crimea en 2014'.

'El apoyo de la OTAN a la soberanía e integridad territorial de Ucrania es inquebrantable. No reconocemos ni reconoceremos la anexión ilegal e ilegítima de Crimea por parte de Rusia', constató.

Igualmente, señaló que los aliados siguen proporcionando un 'apoyo práctico significativo para que Ucrania pueda garantizar mejor su propia seguridad' y que el estatus como socio de 'oportunidades mejoradas' que se le concedió el año pasado 'demuestra cómo ambas partes se benefician de la asociación de larga data'.

'Estamos ayudando a fortalecer las capacidades, incluido con el entrenamiento a las Fuerzas Armadas ucranianas, y los aliados también participan en ejercicios conjuntos. Hemos intensificado nuestra cooperación en la región del mar Negro con más ejercicios y visitas a puertos, y apoyamos la amplia agenda de reformas de Ucrania, que hará que Ucrania sea más resistente y ayudará a avanzar en las aspiraciones euroatlánticas de Ucrania', expuso.

Sin embargo, después de que la semana pasada el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmara que la entrada de su país en la OTAN es la 'única vía para poner fin a la guerra en el Donbás', Stoltenberg aseveró que corresponde a los treinta aliados decidir cuándo Ucrania estará 'preparada' para sumarse a la organización.

No obstante, destacó que 'nadie más tiene derecho a intentar entrometerse o interferir en ese proceso', en referencia al Kremlin.

El ministro ucraniano, Dmitro Kuleba, opinó que la pertenencia a la OTAN es 'una cuestión de tiempo' y añadió que 'no hay otros criterios que deban cumplirse en lo que respecta a las relaciones con Rusia'.

Subrayó que Kiev 'no quiere la guerra' y está 'dedicada a los medios diplomáticos y políticos'.

Aseguró que Moscú debe entender que Ucrania pertenece 'al mundo de las democracias, al mundo occidental'.

Agregó que a nivel operativo se necesitan medidas que disuadan y contengan a Rusia, como nuevas sanciones o apoyo directo para fortalecer las capacidades defensivas de Kiev.

Advirtió de que el precio de las medidas de prevención será 'inferior' al de 'detener la guerra y mitigar sus consecuencias', por lo que instó a actuar ahora.

Del mismo modo, afirmó que con la reunión celebrada hoy entre Ucrania y la Alianza 'se intenta evitar el error cometido en 2014, cuando Rusia estaba preparada para actuar con rapidez y perseguir sus objetivos militares en Crimea y el Donbás, mientras nuestros socios occidentales estaban considerando sus reacciones a lo que estaba sucediendo sobre el terreno'.

'Rusia ya no podrá sorprender a nadie. Ucrania y nuestros amigos permanecemos vigilantes. No perdemos y no perderemos tiempo. Si Moscú realiza cualquier movimiento imprudente o empieza una nueva espiral de violencia, será costoso en todos los sentidos', avisó.

Agregó que Ucrania, la OTAN y sus Estados miembros tienen 'todas las herramientas disponibles, no solo para evitar que Rusia dé un solo paso adelante, sino también para que se retire de los territorios ocupados de Ucrania'.

Tras la reunión con Kuleba, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, subrayó el apoyo de su país a la integración euroatlántica de Ucrania ante las 'agresiones' de Moscú en el Donbás y Crimea y el 'inquebrantable respaldo' de Washington a la soberanía e integridad territorial de la exrepública soviética. EFE