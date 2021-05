La OTAN subraya que sus ejercicios militares no se dirigen contra país alguno

Bruselas, 6 may (EFE).- La OTAN recalcó este jueves que sus ejercicios militares, incluido el Steadfast Defender 2021 que tendrá lugar en varios puntos de Europa entre mayo y junio, no pretenden ser 'una señal' dirigida a otros países ni buscan ser 'provocadores', en un momento de tensiones con Rusia.

'Este es un ejercicio defensivo, no pretende ser una señal para un país en particular, no está dirigido contra país alguno en particular. Es un ejercicio defensivo pensado para enviar un mensaje a todo el mundo de que la OTAN está preparada para defender a todos los aliados contra cualquier amenaza', declaró la portavoz de la Alianza, Oana Lungescu, durante una rueda de prensa sobre el Steadfast Defender 2021.

Insistió en que, además de defensivos, los ejercicios aliados son 'transparentes' y 'completamente consistentes' con los compromisos internacionales de la organización, por lo que 'nadie tiene razón alguna para ver los ejercicios de la OTAN como provocadores'.

'Todos los países tiene derecho a ejercitar sus fuerzas y, por supuesto, eso también se aplica a los aliados de la OTAN, en especial, en un momento en el que vemos que el entorno de seguridad es mucho más desafiante, mucho más impredecible, sobre todo, por el agresivo patrón de acciones de Rusia, pero también por otras razones como el terrorismo, las tecnologías disruptivas, los ciberataques y otros', dijo.

El Ejercicio Steadfast Defender 2021 contará con la participación de una veintena de aliados y pretende ayudar a mejorar la interoperabilidad de las fuerzas de la OTAN y poner en práctica la movilidad militar en Europa.

La iniciativa tendrá tres partes, la primera de las cuales será marítima, se desarrollará entre el 20 y 28 de mayo y contará con la participación de dieciocho barcos, un submarino, más de cuarenta aviones y 5.000 soldados. España intervendrá en ese segmento del ejercicio.

La segunda parte será un ejercicio de puesto de mando en el que participarán 314 militares entre el 12 y 20 de mayo en la ciudad alemana de Ulm.

El tercer segmento será un ejercicio de tierra en Rumanía, en torno al mar Negro, con 4.000 soldados, 173 vehículos blindados, 394 vehículos no blindados, diez tanques y doce aviones. Se llevará a cabo entre el 19 de mayo y el 2 de junio y también intervendrá España.

A presenciar los ejercicios no se ha invitado a observadores rusos, ya que el tamaño del Steadfast Defender 2021 no rebasa la cifra de militares a partir de la cual el Documento de Viena de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) exige que testigos de países terceros supervisen las maniobras.

Según dijo Lungescu, Rusia tampoco ha solicitado enviar observadores al ejercicio. EFE