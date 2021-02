La pandemia incrementa los 'match' virtuales en México

Ivette Solórzano

México, 12 (EFE).- Sandra terminó una tormentosa relación justo antes de que la pandemia explotara en México y animada por sus amigas utilizó una de las plataformas de moda para encontrar pareja en pleno confinamiento. Así fue como conoció a Antonio, de 28 años.

Sandra y Antonio, aunque aún es pronto para asegurarlo, podrían poner rostro a una reciente estadística que indica que una de cada ocho parejas con planes de boda se conoció en redes sociales o en aplicaciones de citas, según una reciente encuesta del portal especializado Bodas.com.mx., que coincide con la celebración este domingo del día de San Valentín.

DEL ESCEPTICISMO A LA ILUSIÓN

Sandra es originaría de Puebla, en el centro de México, tiene 29 años y hasta marzo del año pasado era una escéptica de las 'apps' de citas e 'incluso las veía como una forma poco orgánica de conocer a alguien', confesó a Efe.

Las plataformas de citas preferidas en 2020 por la población mexicana, según información del portal de estadísticas alemán statista.com, son: Tinder con 47 %, Bumble con 18,6 %, Badoo con 10,9 %, Happn con 4,9 % y Grindr con 4,3 %.

'El primer contacto fue un poco raro, porque yo estaba muy fuera del rollo de las citas y conocer gente, pero la verdad es que el que no hubiera esta presión de verlo físicamente me relajó', reveló Sandra.

'Sin duda los jóvenes están más receptivos a utilizar este tipo de herramientas porque su cotidianidad ya se vive también en el mundo virtual, están familiarizados con la idea de conectarse a través de la tecnología', señaló este viernes a Efe la socióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Cristina Camacho.

CAMBIOS EN LAS CITAS

Según Bodas.com.mx, en el último año y medio la proporción de nuevos matrimonios que se conocieron por esta vía se duplicó, lo que reduce la brecha entre encontrar el amor por internet y el resto de lugares más clásicos.

'Por la pandemia la idea de vernos la verdad es que no fue una opción que fuera a pasar pronto, yo tengo familia con patologías y él también, entonces decidimos hacer una videollamada al mes de estar hablando', contó Sandra emocionada.

'La pandemia ha trastocado la naturalidad con la que vivíamos nuestra vida, es decir, una condición ajena nos orilló a adaptarnos en tiempo récord a un nuevo estilo de vida', señaló la académica de la UNAM.

La mayoría de los usuarios mexicanos indican que la razón principal para descargar este tipo de aplicaciones es para buscar una relación formal y otros indican que quieren tener solo encuentros sexuales casuales, según información de statista.com.

'Una de las cosas que más me ponía nerviosa es que no fuera la persona que veía en su foto de perfil, pero el día que por fin nos conocimos por 'facetime' me di cuenta que era más guapo', admitió Sandra.

Tras cuatro meses escribiéndose y hablando por videollamada, Sandra y Antonio, que es del occidental estado de Morelia pero vive en Puebla, se conocieron.

'Hicimos un acuerdo de que por dos semanas tendríamos el mínimo contacto con gente para poder vernos', explicó.

La idea de tener una cita física con alguien que no pertenecía a su burbuja de amistades y familia en pandemia era 'arriesgado', pero al final ambos dieron el paso y se vieron en un parque cerca de casa de Sandra.

'Me moría de nervios y según dice él también', apuntó la joven, quien destacó que todo fue 'lento' por la pandemia, pero finalmente funcionó y ella se abrió al amor.

Las apps de citas nacieron al comienzo de este siglo, pero no fue hasta que en 2012 con el debut de Tinder en el mercado que las 'apps' móviles se comenzaron a popularizar aún más entre la sociedad. EFE