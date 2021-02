La paradoja neerlandesa: a Rutte se le multiplican los escándalos y votantes

Imane Rachidi

La Haya, 1 feb (EFE).- Dos semanas después de verse obligado a anunciar la dimisión en bloque de todo su gobierno por el escándalo de las ayudas a las familias, la popularidad del primer ministro neerlandés en funciones, Mark Rutte, de cara a las elecciones de marzo sigue intacta en las encuestas, a pesar de que se le multiplican las polémicas y las protestas.

El partido liberal (VVD), liderado por Rutte en las tres elecciones que se celebraron desde 2010 y su cara visible para los comicios del 17 de marzo, sigue siendo, con diferencia, el partido más grande del Parlamento neerlandés, con las votantes dándoles entre 41 y 45 escaños, frente a los 32 que tiene en la actualidad, según recoge el indicador Peilingwijzer, que combina múltiples encuestas electorales.

Con estos resultados, los liberales obtendrían más del doble de escaños que los otros partidos con amplia representación en el Congreso de La Haya, que obtendrían entre 10 y 20 asientos. Esto incluye a los que están hoy en la coalición que lidera Rutte: Llamada Democristiana (CDA) obtendría un máximo de 19 diputados y los progresistas D66 alcanzarían 15.

El segundo partido más grande, después de los liberales, seguirá siendo el ultraderechista Partido de la Libertad (PVV), del antiislamista y eurófobo Geert Wilders, que se mantiene entre los 17 y 21 escaños, es decir, en torno a los 20 diputados que ya tiene en la actualidad. En la izquierda, los verdes y los socialdemócratas se quedarían con máximo 13 escaños cada uno.

Según el politólogo Tom Louwerse, creador de Peilingwijzer, los votantes consideran el escándalo de las ayudas a las familias, que condujo a unos 30.000 padres a la ruina acusados sin fundamentos de fraude fiscal, fue un “fracaso colectivo” y responsabilizan directamente a la Agencia Tributaria y a los funcionarios involucrados de lo ocurrido, y no a los ministros o al propio Rutte.

La mayoría de los neerlandeses creen que la dimisión en bloque de todo el Gobierno el pasado 15 de enero fue necesaria, pero más de la mitad subrayan que, con esa dimisión ya hecha, la lucha contra la pandemia es una cuestión más urgente que gestionar el escándalo de las ayudas a las familias.

“Esto no significa que no habrá votantes que se marchen del VVD, pero también hay quien se mueve hacia el VVD, por lo que no hay consecuencias visibles para Rutte, que es uno de los políticos más apreciados durante la pandemia”, añade Louwerse, que analiza encuestas encargadas por la televisión pública NOS.

ROBO DE DATOS Y VACUNACIÓN

La polémica introducción del toque de queda el 23 de enero tampoco ha tenido efectos en la popularidad de Rutte, quien tuvo que hacer frente a cuatro días consecutivos de protestas y disturbios, que incluyeron saqueos y destrucción del mobiliario público, unos choques liderados por jóvenes de diferentes ideologías amotinados contra la Policía neerlandesa.

Después de casi un año de pandemia con medidas quirúrgicas y un confinamiento 'inteligente' que dejó en manos de la sociedad la decisión de aislarse y mantener la distancia social, la llegada del toque de queda supuso la introducción de la primera restricción a la movilidad por el coronavirus.

Además, Países Bajos se encuentra a la cola de las campañas de vacunación en la Unión Europea (UE), solo mejor que Bulgaria, una polémica que acentúa las críticas al Gobierno en funciones, en especial al ministro de Sanidad, Hugo de Jonge, después de que las autoridades neerlandesas fueran ya las últimas en empezar a vacunar a sus ciudadanos, el pasado 6 de enero.

Los problemas con la producción de la vacuna de AstraZeneca y la entrega de menos dosis a la UE golpean especialmente a Países Bajos, que había diseñado su campaña de vacunación contando con que este fármaco -que requiere menos logística- sería el primero en recibir licencia europea, pero cuando la autorización la obtuvo Pfizer, el Gobierno neerlandés no tenían suficiente espacio de refrigeración a menos de 70 grados centígrados y tuvo que rediseñar sus planes.

La Haya aún pretende usar este antídoto en la mayor parte de la población, por lo que se está viendo obligada a retrasar las vacunaciones, con su esperanza puesta en que Bruselas logre que la farmacéutica AstraZeneca entregue todas las dosis prometidas durante el primer trimestre de este año. De momento, la UE recibirá 40 millones de vacunas, a repartir entre los 27 países de la UE.

Otra de las heridas abiertas en Sanidad es el robo y venta de datos personales de ciudadanos que se sometieron a una PCR para detectar el coronavirus desde el comienzo de la pandemia: el tráfico de información privada, que incluía direcciones y números de la seguridad social, ha dejado a miles de personas en riesgo de ser víctimas de fraudes con robo de identidad.

De Jonge, que ya es parte de un gobierno que dimitió en bloque, tendrá que dar explicaciones por el robo de datos por parte de unos empleados de las juntas sanitarias regionales (GGD) en un debate parlamentario esta semana donde crecen las voces que exigen su dimisión como parte del Ejecutivo en funciones, un caos en La Haya a mes y medio de las legislativas y que mantiene intacto a Rutte. EFE

