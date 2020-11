La pasión 'runner' del abuelo Isaías llega a Argentina en forma de documental

Buenos Aires, 20 nov (EFE).- Isaías Granado es español, tiene 85 años y una pasión: el 'running'. Corredor aficionado desde hace casi cuatro decenios, la vitalidad y afán de superación de este 'aitona' -abuelo en vasco- recala ahora en Argentina gracias a un documental dirigido por Iván García-Martín que se mostrará en el Festival de Cine de Running y Triatlón (BARunFF).

'Que la gente vea que el deporte es una forma de vivir y afrontar los problemas de una forma sana', expresa a Efe por videollamada el realizador de 'Aitona. Tiempo de sueño', el único español de los nueve largometrajes documentales que integran la cuarta edición del festival, que se hará vía streaming entre el 21 y 28 de noviembre.

CÓMO VIVIR, PENSAR Y COMER PARA SER UN OCTOGENARIO 'RUNNER'

Con entrevistas no solo al protagonista sino también a su entorno familiar y a ilustres del atletismo internacional como Martín Fiz, Mayte Martínez y Mariano Haro, la película desgrana la forma de ser del octogenario, cuya edad no es un obstáculo para seguir compitiendo con tesón junto a jóvenes en carreras populares principalmente de 5 y 10 kilómetros.

Pero en el documental, que sirvió a Isaías de revulsivo en este momento de su madurez, el veterano deportista quiso prepararse delante de la cámara para la carrera de 20 kilómetros de Behobia-San Sebastián, en el País Vasco, una de las más famosas y con gran dificultad.

Y es ahí donde los ánimos del público, que le gritaban '¡vamos, aitona!', le valieron el cariñoso nombre con el que se le presenta en el largometraje, que se grabó a lo largo de tres años, cuenta con música original de Juan Carlos Martín y ya ha pasado por diversos festivales desde su primer estreno en marzo de 2019, a pesar del bajo presupuesto con el que se hizo el proyecto.

'Él empezó a correr en los años 80, cuando no era 'running', sino 'jogging', y los que corrían eran gente un poco rara, una cosa que no cuadraba. Fue uno de los precursores en Valladolid (ciudad del norte español), donde creó un club de atletismo, cuando eso no existía porque solo corría la gente de élite', especifica García-Martín, quien también es 'runner' y conoció a Granado en las carreras.

'Le vi y digo... con 78 años, ¿cómo puede ser que no le pueda ni adelantar ni nada? Y ganaba las carreras y me ganaba a mí, y me empezó a llamar la atención', recuerda.

El realizador, que cuenta con su propia productora, quiso relatar cómo con la edad de Isaías, que está casado, tiene dos hijos, varios nietos y una biznieta y trabajó en una fábrica de coches hasta que se jubiló, se puede tener ese nivel físico. Tanto, que también se muestra una visita al médico de cabecera del anciano: 'Me interesaba un poco su vida, lo que comía, como vivía, su manera de pensar...', afirma.

UNIR CULTURA Y DEPORTE

De forma gratuita, el BARunFF permitirá desde este sábado, y sin salir de casa, disfrutar a través de la plataforma 'Vivamos Cultura' de la ciudad de Buenos Aires -y no en salas, por la pandemia- de algunos de los mejores filmes internacionales procedentes de España, Francia, Argelia, Rusia, Polonia, Canadá, Italia, EE.UU. y Argentina, que tienen el correr como temática, actividad que cada vez cuenta con más fanáticos.

Además de los nueve documentales, también se proyectarán dos cortometrajes, entre ellos 'Run for the Arctic', que muestra al catalán Pau Capell, atleta de The North Face, cumplir su reto de correr en pleno Ártico durante cinco días para concienciar sobre los efectos del cambio climático.

El BARunFF busca ejercer como punto de unión de cultura y deporte a través del cine, divulgando en Argentina y Latinoamérica títulos que promueven valores como el esfuerzo, la amistad, la vida sana y la conexión con el medio ambiente, y también a través de charlas en vivo con expertos.

El programa de este año incluye también apuestas como la del polaco Adrian Dmoch, que en 'Run Camino' acompaña al atleta Robert Celinski a recorrer el Camino de Santiago en un peregrinaje de aventura pero principalmente de 'purificación y búsqueda personal', señalaron desde la organización.

Las propuestas argentinas son 'Como corre Elisa', de Gustavo Gersberg, con la historia de una mujer que a sus 82 años regresa a su pueblo natal en el norte de Italia para correr una carrera de 25 kilómetros y '21 días', de Guillermo Gallishaw, que presenta a Mariela Ortiz, una atleta que viaja a un pueblo de montaña para prepararse para la medio maratón de Rosario. EFE