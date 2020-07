La patinadora rusa María Sótskova pone fin a su carrera por motivos de salud

Moscú, 8 jul (EFE).- La patinadora rusa María Sótskova, plata en el Grand Prix de Nagoya (Japón), anunció este miércoles que se retira del deporte profesional por cuestiones de salud.

La joven deportista, de 20 años, hizo este anuncio en un mensaje en Instagram en el que explica que tras una serie de derrotas comenzó a tener 'problemas de salud' que finalmente la obligaron a tomar 'la difícil decisión' de abandonar el patinaje artístico.

Estas derrotas, señala Sótskova, le impidieron seguir luchando, 'a pesar de todo el deseo que tenía de hacerlo', y entonces 'llegó la conclusión de que este es el final'.

La deportista escribió que recurrir a la ayuda de los psicólogos tampoco contribuyó a mejorar su estado de salud.

La patinadora subrayó que siempre ha amado lo que hacía pero las circunstancias en las que se vio envuelta no le dejaron más opción que retirarse.

'Se me parte el alma. Repaso mi vida con lágrimas en los ojos y recuerdo a las personas que creyeron en mí, me dieron fuerzas, amor y me dedicaron su tiempo, siempre les recordare', concluyó.

Durante su carrera deportiva, Sótskova ocupó dos veces la cuarta posición en el Campeonato Europea de Patinaje Artístico y en dos ocasiones acabó la octava en el campeonato del mundo. EFE