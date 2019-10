La Paz sufre bloqueos durante las protestas por fraude electoral en Bolivia

Pablo Gracia

La Paz, 25 oct (EFE).- Los bloqueos en las principales avenidas marcaron este viernes una jornada de paro cívico en La Paz, en unas protestas para denunciar el supuesto fraude en las elecciones en Bolivia.

Desde las ocho de la mañana hora local manifestantes contrarios al presidente Evo Morales cerraron vías en la ciudad que alberga la sede del Gobierno y el Parlamento de Bolivia, con unas movilizaciones que impidieron el tránsito de vehículos, para exigir la celebración de una segunda vuelta electoral.

Los bloqueos se produjeron sobre todo en la zona sur de La Paz, donde está el distrito electoral del opositor Carlos Mesa, segundo tras Morales en los comicios según el recuento publicado por el órgano electoral.

Los partidarios del expresidente Mesa cortaron multitud de calles con cintas, contenedores de basura, banderas, maderas y vehículos.

Los manifestantes acusan al Gobierno de Evo Morales de fraude, por la forma en que se transmitieron unos resultados parciales entre el domingo y el lunes, ya que primero auguraban una segunda vuelta entre Morales y Mesa, quedaron horas paralizados durante horas y de repente daban el triunfo en primera ronda al presidente.

A las 13.00 hora local (17.00 GMT), varias avenidas de los barrios de Irpavi, Calacoto, La Florida, Obrajes y Achumani, en el sur de La Paz, permanecían cortadas.

'Morales no se quiere marchar del Gobierno. Si no pacta una segunda vuelta, será responsable de la sangre que se pueda derramar', denunció a Efe Emma Mogro, profesora jubilada que protestaba en el barrio de Obrajes, una zona residencial de clase media de La Paz.

Cada bloqueo se llevó a cabo por decenas de ciudadanos que durante toda la mañana impedían el paso a los vehículos, mientras gritaban consignas como 'Mi voto se respeta' o 'Dictadura no, democracia sí'.

'He venido a defender la democracia frente a la dictadura. Ayer la policía reprimió a los estudiantes y no queremos una Venezuela aquí', apuntó a Efe Cinthia, estudiante de comercio exterior de Calacoto, que prefiere no dar su apellido por temor a represalias.

El jueves, cuando se conocieron los resultados que daban a Morales como vencedor, en varias ciudades bolivianas hubo protestas y en La Paz la Policía empleó material antidisturbios para dispersar a estudiantes que se manifestaban en el centro de la ciudad.

'No permitiremos que este tirano haga lo que le dé la gana y vamos a estar aquí hasta las últimas consecuencias', aseguró a Efe Yuri Jáuregui, odontólogo que encabezaba uno de los bloqueos en el barrio de Calacoto.

Debido a los bloqueos, las comunicaciones en La Paz han sufrido restricciones importantes, sobre todo en el acceso a la zona sur de la ciudad.

Muchos vecinos que habitualmente viajan en bus o minibus al trabajo se han visto obligados a utilizar el teleférico, que no ha sufrido limitaciones en su recorrido.

Algunos de ellos manifestaron su malestar por una situación que les supone una demora a la hora de trasladarse, además de un desembolso económico mayor que el habitual.

'Hoy tengo que utilizar otro medio de transporte y la cola es demasiado larga. Los paros perjudican al trabajador, porque el teleférico no es tan barato', explicó a Efe Pamela Callizaya, vecina de Irpavi que trabaja en el centro de La Paz en una empresa de limpieza. EFE