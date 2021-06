La película de Serébrennikov rodada durante su juicio participará en Cannes

Moscú, 3 jun (EFE).- La última película del ruso Kiril Serébrennikov, 'Los Petrov con gripe', filmada en 2020 mientras estaba siendo juzgado por corrupción, se presentará a concurso en el Festival de Cannes, informó hoy la productora.

'Me alegra que el público de Cannes pueda ver un filme tan importante para mí', dijo Serébrennikov, citado en el comunicado de Sony Pictures Productions and Releasing Russia (SPP).

En enero de 2020, la productora de la película informó sobre el fin del rodaje, que transcurrió en muchas ocasiones entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana debido a las vistas judiciales.

Serébrennikov fue condenado en junio del año pasado a tres años de pena suspendida tras ser declarado culpable de malversar fondos públicos por valor de 129 millones de rublos (casi 1,7 millones de euros).

El director teatral defendió siempre su inocencia y denunció una campaña de persecución política en su contra, aunque admitió irregularidades en la contabilidad de Plataforma, proyecto cultural ideado hace diez años y destinado a la popularización y desarrollo del arte moderno, con las que dijo no tener nada que ver.

Según el realizador, este filme es un intento de presentar a Rusia 'por medio de la empatía' a través de un relato 'sobre la infancia, los miedos, las alegrías, el amor y el odio, la furia y la devoción, la soledad y los sueños'.

'Quería que este filme tuviera mucha sensibilidad, mucho amor. No tenía la intención de hacer esta película, ella vino sola a mí, me esclavizó, y yo me entregué con mucho gusto a este cautiverio', comentó.

El también director teatral recordó que este proceso tuvo lugar 'en un momento muy difícil de mi vida y fue mi principal aliento de aire puro, mi principal alegría, y en cierto modo, mi salvavidas'.

'Por ello es absolutamente sincero y honesto', dijo.

La película se basa en la novela 'Los Petrov con gripe y cuánto les rodea' de Alexéi Sálnikov publicada en 2016 y que fue considerado entonces el libro del año en este país.

El propio Serébrennikov, famoso por sus piezas teatrales pero que rodó ya cintas como 'The student' o 'Summer', adaptó el guión de esta producción rusa, francesa, alemana y suiza.

La novela cuenta la historia de un chapista ruso, de apellido Petrov, y su familia, mientras todos están enfermos de gripe.

Durante el proceso judicial en su contra, Francia le condecoró con la medalla de la Orden de las Artes y las Letras, y los festivales de Cannes y San Sebastián programaron su película 'Summer' sobre la vida del legendario rockero soviético Víctor Tsoi. EFE