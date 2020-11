'La pelota no se marcha', la prensa uruguaya recuerda a Maradona en portadas

Montevideo, 26 nov (EFE).- Los principales diarios de Uruguay amanecieron este jueves con Diego Armando Maradona en sus portadas y recordaron al astro argentino, que falleció este miércoles a los 60 años, con obituarios y suplementos especiales.

La tristeza, los recuerdos y los homenajes formaron parte de las ediciones en papel y digitales de los diarios uruguayos, que no escaparon de la principal noticia que aún conmueve al mundo.

Además de la figura de Maradona, de su mito de futbolista y las partes más oscuras de su personalidad, también se puso el foco en el recuerdo de diferentes uruguayos junto a él o en historias particulares vividas en el país vecino.

El País, uno de los diarios históricos del continente, abrió con una fotografía del '10' en blanco y negro y la frase: 'MARADONA, un adiós planetario'.

Bajo la frase 'El Ad10s', Ovación, su suplemento deportivo, resume la extensa cantidad de notas que están publicando sobre Maradona, anécdotas con sus diferentes camisetas, historias de su vida y la relación con los uruguayos y ofrece en su web imágenes en directo de su velatorio en Casa Rosada.

'La pelota no se marcha' fue el título elegido por el diario El Observador en alusión a la histórica frase de Maradona cuando tuvo su partido homenaje en La Bombonera en 2001: 'Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha'.

Además, su separata deportiva, Referí, hizo una edición especial llamada 'A qué planeta te fuiste', en la que habla de su vida dentro y fuera del terreno de juego.

La diaria, en tanto, ocupó toda su portada con una icónica fotografía de Maradona dominando la pelota con su cabeza y la fecha de su muerte, mientras que su suplemento deportivo, Garra, dedicó varias líneas a recordarlo.

'La irreparable pérdida de Diego' titula la crónica en la que un periodista de La diaria describe, de manera emotiva, cómo fueron los momentos en los que se enteró de la muerte de su ídolo.

'El dolor por la ausencia infinita, por la desaparición física de un ser querido es inabordable', expresa el texto.

'Pandemia de tristeza' fue la portada de La República en la que también se anuncia un suplemento titulado 'Llora la pelota' con una foto de Maradona.

Más allá de titulares y portadas, lo cierto es que la muerte de esta leyenda del fútbol conmovió a los uruguayos, quienes lo tuvieron como rival y lucharon hasta el cansancio por parar sus regates, su talento y su pegada, pero que hoy lo lloran como un hermano del que solo los separa un río. EFE