La periodista Allegra Stratton, nueva secretaria de prensa de Downing Street

Londres, 08 oct (EFE).- La periodista Allegra Stratton fue nombrada hoy secretaria de prensa de Downing Street, residencia y despacho oficial del primer ministro británico, Boris Johnson.

Stratton, de 39 años y con amplia experiencia en la cobertura de información política en diferentes medios británicos, se encargará a partir de ahora de conducir las ruedas de prensa diarias que organizará el Ejecutivo por televisión desde finales de este mes, en un formato similar al que emplea la Casa Blanca en Estados Unidos.

Durante los últimos meses, el gabinete de Johnson ha ido actualizando prácticamente día a día sobre la situación de la pandemia de coronavirus con conferencias virtuales televisadas desde Downing Street a cargo de políticos y expertos científicos.

Según Johnson, el nuevo formato propiciará a los ciudadanos una 'implicación directa' con el Ejecutivo.

Antes de asumir este nuevo rol, la reportera trabajó para el periódico The Guardian, la cadena pública de televisión BBC, el canal ITV y, más recientemente, para el actual ministro de Economía, Rishi Sunak, quien la nombró el pasado abril directora de estrategias de comunicación en el Tesoro.

En ese último puesto se atribuye a la periodista haber afilado el tono de los discursos que pronuncia el titular de Economía así como haber desempeñado un papel destacado en la presentación del popular programa 'Eat Out To Help Out' (Comer fuera para ayudar), diseñado por Sunak para impulsar la economía, dañada por la pandemia, alentando a los ciudadanos a comer en restaurantes con descuentos. EFE