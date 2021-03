La peruana Tefi Valenzuela reflexiona sobre 'El perdón' y pone el ejemplo

Mónica Rubalcava

México, 6 mar (EFE).- Tras haber vivido un episodio de violencia doméstica por parte de su exnovio, la cantante peruana Tefi Valenzuela retoma su carrera como cantante con el tema 'El perdón' para decirles a las mujeres que no siempre es bueno perdonar.

'Me di cuenta que a veces no es tan bueno perdonar, la gente dice que para estar feliz y en paz hay que hacerlo, pero no debe de ser así siempre, cuando perdonas mucho la gente se acostumbra a dañar', asegura Tefi en entrevista con Efe.

En noviembre de 2020, Tefi vivió una agresión física y psicológica por parte de su entonces pareja, el actor mexicano Eleazar Gómez, quien fue detenido tras ser acusado de tratar de estrangularla, entre otros ataques.

Desde entonces, la cantante y modelo le ha dado seguimiento de forma legal al caso y actualmente Gómez se encuentra en el Reclusorio Norte de Ciudad de México en espera de recibir el dictamen del juez por el delito de violencia familiar equiparada.

Su historia se volvió tan mediática que actualmente la cantante siente una responsabilidad con las mujeres que la han apoyado y seguido desde entonces.

Por eso para ella es importante demostrar que es necesario denunciar y alzar la voz en contra de la violencia 'de cualquier tipo'.

'Me convertí en un ejemplo y no puedo predicar algo y luego no hacerlo. Cuando yo dije 'denuncien' no me equivoqué. Creo que las leyes te pueden proteger y que sí se actúa de acuerdo a derecho. Es un proceso complicado pero si no hablamos vamos a hacer que otra pase por lo mismo', explica.

Por eso tanto en la vida real como en su canción, la cantante se mantiene firme al no otorgar 'El perdón' y lejos de mostrar un tema de despecho en el que una mujer la está pasando mal, muestra su fortaleza.

'Quiero mostrar a una mujer fuerte, que sigue adelante y que está bien y que otras mujeres pueden estar igual, que depende de nosotras el seguir con nuestra vida', menciona Valenzuela y confiesa que ha recibido apoyo por redes sociales de muchas mujeres y que su situación ha hecho que muchas otras denuncien a sus agresores.

'(Muchas chicas) Me escriben desde la comisaría diciéndome 'Tefi estoy aquí ya lo voy a hacer (denunciar)' y tener este tipo de mensajes es lo verdaderamente importante para mí', explica la cantante.

El sencillo ha sido acompañado de un video 'travieso y con toque de comedia', en el que se observa a Tefi pasándola bien con sus amigas y así se venga del hombre que le rompió el corazón.

Con 'El perdón', Valenzuela retoma su carrera musical que había quedado en pausa luego del altercado y en sus planes está la grabación de un disco para finales del 2021 y terminar su EP de cumbias, entre las que ya se conocen 'La cumbia de los infieles' y 'La cumbia de despedida'.

'Ahora siento más ganas de hacer más música y seguir luchando por mis sueños, siento que todo pasa por algo y que no tengo que deprimirme o encerrarme, quiero enfocarme a lo que mas quiero', sentencia.

La artista también comentó que una de sus intenciones para este año es regresar a la actuación por lo que retomó sus clases de teatro y actualmente se encuentra en pláticas con algunas producciones.

Finalmente, la cantante reitera que 'nunca es tarde para alzar la voz' e invita a las mujeres a hacerlo y a la sociedad a no juzgarlas. EFE