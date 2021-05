La plantilla madridista se despide con cariño de Zidane

Madrid, 27 may (EFE).- Durante la mañana de este jueves se hizo oficial la renuncia del francés Zinedine Zidane a continuar siendo entrenador del Real Madrid, a pesar de que le quedaba un año más de contrato, y tras esta se sucedieron las cariñosas despedidas de los jugadores que han estado a su cargo durante sus dos etapas en el banquillo.

Las redes sociales de los futbolistas se llenaron de fotos junto a ‘Zizou’ y de mensajes de aprecio y agradecimiento por los logros cosechados juntos, además de ponderar el trato humano del ya extécnico del Real Madrid. El primero fue el capitán, Sergio Ramos.

“ZZ, único e irrepetible. Te deseo todo lo mejor. Te lo mereces, te lo has ganado. Disfruta de la vida, disfruta de la familia. Fuerte abrazo, míster”, escribió el central en su cuenta oficial de Instagram.

Ramos acompañó el mensaje con una foto junto a Zidane posando con el último trofeo conseguido por ambos, la Liga de la temporada 2019/2020, la 34ª en la historia del club.

El siguiente fue Carvajal, quien destacó el impacto que tuvo en su carrera: “Míster, solo tengo palabras de agradecimiento por este tiempo en el que te he tenido como entrenador. Muchas gracias por tu entrega, dedicación y por hacerme mejor jugador cada día”, escribió.

“Gracias a todo el ‘staff’ que ha estado a nuestro lado todos estos años, os deseo lo mejor. Seguro que volvemos a coincidir en el futuro”, concluyó.

Despedida especial para sus dos compatriotas, Raphael Varane y Karim Benzema. El primero llegó al Real Madrid en 2011 con tan solo 18 años por recomendación expresa de Zidane al club.

'ZZ. El maestro. Desde que llegué a Madrid hace 10 años, has sido más que un entrenador, un mentor. Me ayudaste a desarrollarme como jugador y como persona”, publicó.

“Has sabido llevar con clase a esta generación dorada hacia las cumbres (¡y varias veces!). Nunca podría agradecerte lo suficiente todos los consejos que me has dado, ya sea en el campo o fuera de él. ¡Gracias de nuevo, jefe! Suerte en el futuro y nos vemos pronto”, completó.

Por su parte, Benzema despidió a su “hermano” desde la concentración de la selección francesa a la que volvió casi seis años después.

'Gracias hermano por todo lo que me has aportado en el plano colectivo e individual. Estoy orgulloso de haber podido avanzar y crecer junto a la persona que eres. Nos vemos'.

Courtois, portero titular del Real Madrid, deseó volver a ser entrenado por Zidane en el futuro: 'Ha sido un honor tener de entrenador a una leyenda como tú. Gracias por lo que me has enseñado, por la confianza que siempre has tenido en mí y por lo que hemos ganado juntos. Ojalá nos volvamos a encontrar. ¡Te deseo lo mejor!'.

Algo que compartió también Lucas Vázquez: “Gracias míster, qué honor estar a tus órdenes todo este tiempo. Gracias por la confianza que has mostrado siempre en mí, en el equipo, por todo lo aprendido y por todo lo conseguido juntos. ¡Ojalá nos volvamos a encontrar! Te deseo lo mejor, disfruta”.

Por su parte, Kroos, Vinicius, Marcelo y Nacho fueron más escuetos en sus mensajes, deseándole suerte y agradeciéndole su estancia en el Real Madrid.

Guión que siguió Casemiro, pero añadiendo una dedicatoria especial junto a una de sus primeras fotos juntos en un entrenamiento: “Te debo gran parte de lo que soy”, escribió.

Un compañero habitual del brasileño en el centro del campo, el croata Luka Modric, también se despidió: “Míster, ha sido un placer jugar para ti y ganar contigo. Eres muy grande. Mucha suerte'.

Los mensajes de Valverde y Asensio llegaron algo más tarde, pero no por ello fueron menos especiales. El uruguayo se encontró con la oficialidad de la noticia nada más aterrizar en Uruguay para concentrarse con su selección.

“Haberte tenido como entrenador fue sin duda uno de los honores más grandes. Gracias por la confianza, los consejos, y sobre todo por el respeto. No sólo en lo deportivo, sino en lo personal, te aprecio mucho y siempre voy a estar agradecido. Te deseo lo mejor”, expresó ‘el pajarito’.

Por su parte, Asensio compartió un vídeo en un momento muy especial para él. El balear volvía tras una larga lesión de rodilla y él y Zidane se reían antes de que este saltara al campo. Segundos más tarde, anotaría un gol frente al Valencia.

“Gracias por todo lo que me has enseñado. Te deseo lo mejor en tus nuevos retos Zidane”, dijo junto a los hashtags #Respeto y #Leyenda.

Los canteranos que han debutado esta temporada también quisieron dedicarle unas emotivas palabras después de que Zidane les permitiera cumplir su sueño.

“Ha sido un honor. Gracias por lo que me has enseñado, por la confianza y, por supuesto, por darme la oportunidad de debutar”, citó Miguel Gutiérrez junto al comunicado oficial del club en el que anunciaba la marcha de Zidane.

“Confiaste en mí y me diste la oportunidad de cumplir el sueño de debutar con el primer equipo. Eternamente agradecido por todo lo que nos has dado, míster. Te deseo todo lo mejor, ¡mucha suerte!”, escribió Víctor Chust.

Además, Antonio Blanco, recién incorporado a la selección española sub-21 para la segunda fase del Europeo de la categoría, siguió la misma tónica: “Gracias por darme la oportunidad de debutar con el primer equipo y cumplir mi sueño. Agradecido por todo y por todo lo que le has dado al club. Mucha suerte en el futuro, te deseo lo mejor”.

Zidane se marcha del Real Madrid como segundo técnico más laureado de la historia del Real Madrid con 11 títulos (3 ‘Champions’, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas y 2 Supercopas de España) por detrás de Miguel Muñoz. EFE

