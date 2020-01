La polémica judicial sobre Cataluña planea en la investidura de Sánchez

Madrid/Barcelona, 3 ene (EFE).- Dos controvertidas decisiones judiciales sobre los independentistas catalanes Quim Torra, presidente de esa región española, y Oriol Junqueras, líder secesionista encarcelado por sedición, generaron este viernes una fuerte polémica a horas del inicio del debate para investir al líder socialista, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno de España.

La Junta Electoral Central (JEC) española acordó hoy, casi de manera consecutiva, inhabilitar como presidente de la comunidad autónoma catalana a Torra y retirar su condición de eurodiputado a Junqueras, después de que el tribunal de Estrasburgo reconociera su inmunidad y le habilitara para acudir a Bruselas a recoger sus credenciales.

Ambas decisiones provocaron una reacción en el mundo independentista político catalán y también entre sus seguidores, que se concentraron nada más conocerse las decisiones en el centro de Barcelona para protestar por ambas resoluciones, que en cualquier caso no son vinculantes y deberán someterse a la decisión final del Tribunal Supremo español.

La bandera española que ondea habitualmente en el Palau de la Generalitat, la sede del Gobierno regional catalán, fue quitada aparentemente por independentistas durante las protestas, aunque fue restituida poco después.

Un millar de independentistas se concentraron en los alrededores de edificio coreando consignas en contra del acuerdo de investidura entre los socialistas y los independentistas de ERC, entre ellas: 'Torra sí, Sánchez no', 'con gente en la cárcel no hay negociación', y 'no a la investidura (de Sánchez)'.

Mientras tanto el equipo de Gobierno de Torra se reunía de forma extraordinaria para tratar la decisión de la JEC.

EL PORQUÉ DE LA INHABILITACIÓN DE TORRA

La JEC acordó retirar la credencial de diputado regional de Torra, lo que implica en la práctica su inhabilitación.

La decisión se produjo tras un recurso de varios partidos de la derecha española (PP, Ciudadanos y Vox), que habían solicitado a la JEC la inhabilitación inmediata del presidente catalán.

Torra fue condenado el pasado 19 de diciembre a un año y medio de inhabiltación por su negativa a cumplir las instrucciones del organismo sobre la neutralidad política de los edificios públicos durante una campaña electoral, al no retirar de las sedes del Gobierno regional catalán mensajes a favor de los políticos secesionistas presos.

Y LA DECISIÓN SOBRE JUNQUERAS

En cuanto a Junqueras la JEC española acordó que no puede ser eurodiputado por estar condenado 'por sentencia firme a pena privativa de libertad'.

En su escrito, este órgano recuerda que la Ley Orgánica Electoral (LOREG) de España dispone que 'son inelegibles' los condenados a pena privativa de libertad 'en el periodo que dure la pena'.

En el caso de Junqueras, añade el texto, se da una causa de 'inelegibilidad' por haber sido condenado por el Tribunal Supremo español, el 14 de octubre de 2019, a trece años de prisión, lo que 'determina su cese como diputado electo del Parlamento Europeo'.

Por esta razón, el organismo declara la pérdida de condición de parlamentario europeo 'con anulación de su mandato' y con efectos 'desde la fecha de este acuerdo'.

Ahora corresponde a la propia JEC comunicar al Parlamento Europeo este acuerdo, contra el que cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo ante el Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación.

La decisión del órgano electoral, adoptada por siete votos a favor y cinco en contra, había sido ya avanzada por el presidente del conservador Partido Popular (PP), Pablo Casado, a través de Twitter.

'A cada cesión a los separatistas responderemos con la firmeza del Estado de Derecho', decía el presidente del PP, formación que presentó un recurso a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que avalaba la inmunidad de Junqueras en calidad de eurodiputado. EFE

LAS CONSECUENCIAS PARA LA INVESTIDURA DE SÁNCHEZ

A horas del inicio del proceso de investidura, la ejecutiva de ERC se reunirá mañana sábado de urgencia, en paralelo con el inicio del debate en el Congreso, para valorar posibles consecuencias de las decisiones de la JEC sobre los dos líderes independentistas.

El Consejo Nacional de ese partido acordó el jueves abstenerse y facilitar la investidura de Sánchez.

Desde el PSOE, su portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, dijo que tiene 'serias dudas' de que la JEC sea competente para acordar la inhabilitación de Torra y Junqueras y espera que el máximo órgano judicial, que es el Tribunal Supremo, responda cuanto antes.

La JEC, insistió Lastra, 'no es un órgano jurisdiccional, es un órgano administrativo'. EFE

