La Policía de Bruselas se manifiesta contra la discriminación policial

Bruselas, 19 jun (EFE).- La Policía de Bruselas se manifestó este viernes contra la discriminación que, según los convocantes, experimentan las fuerzas de seguridad tras algunas actuaciones policiales vistas durante las manifestaciones convocadas por la muerte del afroamericano George Floyd en Minéapolis (EEUU) el pasado 25 de mayo a manos de un oficial blanco.

Unos doscientos policías de los diferentes cuerpos de seguridad de Bruselas se congregaron frente al Palacio de Justicia de la capital belga, donde arrojaron sus esposas al suelo en un acto simbólico.

'Entre nuestros compañeros los hay buenos y menos buenos, pero de ahí a generalizar que todos los policías son racistas y les gusta la violencia policial... No es para nada el caso', señaló la comisaria Carolina Gonsalves a los medios.

Gonsalves también echó en cara a los periodistas el 'ensañamiento mediático' que, en su opinión, recae sobre los agentes actualmente, y por el que en un principio los manifestantes evitaron hacer declaraciones a la prensa.

'A veces vemos imágenes sacadas de contexto a las cuales no se les da una interpretación y que no siempre coinciden con la realidad', aseveró la comisaria, quien admitió que 'seguramente hay cosas que hacen algunos policías que no deberían hacerse', pero subrayó que 'los malos policías son sancionados'.

Por su parte, el inspector Vicent de Clercq manifestó que la policía está 'harta de que se la critique' y sostuvo que 'seguramente entre los periodistas también hay fascitas y mentirosos', porque eso 'es igual en todas partes'.

'Nosotros representamos el orden público y al Estado, así que es verdad que tenemos que dar ejemplo, pero no hay que estigmatizar, todos los policías no son monstruos', puntualizó De Clercq.

Según el inspector, en el momento en que alguien emite una queja sobre un policía se hace una investigación administrativa, por lo que 'no se puede decir que las fuerzas de seguridad camuflen o escondan los hechos'.

En la manifestación antirracista celebrada en Bruselas el pasado 7 de junio de 2020 bajo el lema 'Las vidas negras importan' (Black Lives Matter, en inglés), un total de 239 personas fueron detenidas.

La protesta, de unas 10.000 personas, se desarrolló sin incidentes hasta que después del acto unos centenares de personas se enfrentaron a la policía y vandalizaron comercios en el centro de la ciudad. EFE