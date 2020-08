La Policía registra las oficinas de la Asociación de Bancos Privados Alemanes

Fráncfort (Alemania), 4 ago (EFE).- La Policía ha registrado hoy las oficinas en Berlín y Fráncfort de la Asociación de Bancos Privados Alemanes (BdB), en relación con el proceso por fraude fiscal mediante la compraventa de acciones que ha costado miles de millones de euros a los contribuyentes alemanes.

La BdB informó hoy de que la Fiscalía de Colonia lleva a cabo una investigación y que están cooperando ampliamente con las autoridades.

La investigación se dirige contra la Asociación de Bancos Privados Alemanes y no contra sus responsables o empleados, dijo la Fiscalía de Colonia, que en el registro se buscan pruebas que permitan continuar las investigaciones.

La Fiscalía de Colonia sospecha de que algunos acusados en este proceso por fraude fiscal intentaron influir en la legislación sobre transacciones cum-ex a través de la Asociación de Bancos Privados Alemanes para que se mantuvieran los vacíos legales y poder seguir realizándolas.

Durante años los bancos utilizaron un vacío en la legislación alemana, que se cubrió en 2012, para realizar un fraude fiscal mediante compraventa de acciones entre 2001 y 2016 o, incluso, algunos años antes.

En torno al día del pago de dividendos se venden y compran de forma muy rápida acciones con derecho a dividendos (cum) y acciones sin derecho al pago (ex) entre bancos, fondos y otros inversores.

Las autoridades fiscales alemanas no saben a quién pertenecen las acciones y devuelven el impuesto sobre las ganancias de capital a inversores que no lo pagaron porque no tenían las acciones.

Para realizar estas transacciones se utilizan ventas al descubierto, en las que un inversor vende acciones que no posee, sino que las toma prestadas.

El comprador de esas acciones figura como poseedor de los títulos y recibe de su banco de depósito un certificado de que le corresponde la devolución del impuesto sobre las ganancias de capital, al igual que el poseedor real de las acciones en el momento de la transacción. EFE