La popular Aung San Suu Kyi afronta sin rivales las elecciones en Birmania

Mratt Kyaw Thu y Carlos Sardiña Galache

Rangún (Birmania)/Bangkok, 6 nov (EFE).- Tras cinco años del primer gobierno elegido democráticamente en Birmania después de medio siglo de dictadura militar, todos los pronósticos auguran que la líder del país, Aung San Suu Kyi, revalidará su cargo en las elecciones del domingo, pese a no haber cumplido todas las expectativas.

Algunas voces críticas acusan a Suu Kyi de no haber avanzado el proceso de democratización iniciado en 2011 o en sus intentos de resolver los conflictos con las minorías étnicas, y 'la Dama', como se la conoce popularmente en Birmania, ha caído en desgracia internacionalmente por sus políticas contra la minoría musulmana rohinyá.

Pero la mujer que se convirtió en un icono por su lucha por la democracia, por la que estuvo 15 años bajo arresto domiciliario y ganó el premio nobel de la paz en 1991, continúa siendo muy popular en el país, al menos entre la mayoría étnica bamar, donde los rohinyá suscitan pocas simpatías y la dictadura militar está viva en el recuerdo.

'LA ÚNICA OPCIÓN'

'Podemos decir que los cinco años de Aung San Suu Kyi han sido lentos en aspectos como el proceso de paz o la lucha contra la corrupción, pero solo ha tenido cinco años y mira al pasado, son 50 años de dictadores sumiendo al país en el caos', señala a Efe Lin Wai Myaing, trabajador de 46 años en una empresa de electrónica en Rangún, la principal ciudad del país.

'No tenemos otra opción, no cabe duda de que debemos de creer en ella. No hay nadie más capacitado para gobernar el país ahora mismo,' apostilla.

De entre los 93 partidos que concurren a las elecciones, ninguno puede hacerle sombra a nivel nacional a la Liga Nacional para la Democracia (LND) de Suu Kyi, ni siquiera el Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (PSDU) de los militares

'DEMOCRACIA DISCIPLINADA'

La rotunda victoria de la LND en las elecciones de 2015 fue la culminación de la transición hacia lo que los militares denominaron una 'democracia disciplinada', que comenzó con el nombramiento como presidente del exgeneral Thein Sein en 2011.

Aunque la transición estaba férreamente controlada por los uniformados, que cuentan con el 25 por ciento de los escaños del Parlamento y el control de tres ministerios, la administración de Thein Sein supuso un periodo de apertura que muchos creen estancado desde que Suu Kyi llegó al poder.

'Para ella, la democracia implica elecciones y poco más. En términos académicos eso recibe el nombre de democracia electoral, pero en la vida cotidiana es un sistema que trata a los ciudadanos como votantes cada cinco años y nada más,' señala a Efe Khin Zaw Win, director del Instituto Tampadipa, laboratorio de ideas radicado en Rangún.

LIBERTADES CIVILES

Birmania ha avanzado escasamente en asuntos como la libertad de expresión, como han puesto de manifiesto varios juicios y condenas a periodistas, según denunció el año pasado Reporteros sin Fronteras.

'Se está dando la idea de que las libertades civiles son viables y están floreciendo, pero en realidad se ven constreñidas por una panoplia de instrumentos, como la ley de difamación. Las concentraciones públicas se permiten o prohíben según lo que convenga a las autoridades,' denuncia Khin Zaw Win.

Pero no todos los birmanos están de acuerdo, sobre todo cuando comparan el actual gobierno con la dictadura militar.

'Las ventajas del Gobierno de Suu Kyi son sencillas. Ahora se puede hablar sobre ella y su gobierno en público. Hace 10 años nadie se atrevía ni a mencionar a los generales. Y eso no fue hace tanto tiempo', señala Wunna Htun, ciclista profesional de 28 años.

EL FRACASO DEL PROCESO DE PAZ

Uno de los objetivos de la LND es conseguir la paz con las decenas de guerrillas que, desde la independencia de Birmania en 1948, han combatido al Ejército por la autonomía, reivindicación principal de las minorías étnicas radicadas en las regiones periféricas del país y que suman más del 30 por ciento de sus 53 millones de habitantes.

Suu Kyi apenas ha logrado avanzar en el proceso de paz iniciado por su predecesor, lo que podría hacer que su partido pierda votos en esas zonas a favor de partidos regionales etnonacionalistas.

'En mi opinión, la LND estaba menos preparada que el anterior gobierno tras tomar el poder. Las conversaciones con las organizaciones armadas y partidos políticos étnicos han sido muy escasas ... y el Ejército se ha aprovechado de ello', explica a Efe Cheery Zahau, conocida activista de la minoría étnica chin.

Un obstáculo en el proceso de paz es la autonomía de la que disfrutan las Fuerzas Armadas, que la Constitución de 2008 diseñada por los militares pone fuera del control del Gobierno civil, pero son muchos los miembros de las minorías que piensan que Suu Kyi comparte el centralismo del Ejército.

'En muchos aspectos, las ideas de la LND son las mismas que las de las Fuerzas Armadas, como en los asuntos de la autodeterminación y las constituciones de los estados (donde viven las minorías). Si nos fijamos en eso, la LND y el Ejército son dos caras de la misma moneda,' sentencia Zahau. EFE