La Premier League palía la falta de público con partidos de pago por TV

Londres, 9 oct (EFE).- La Premier League ofrecerá la opción de ver por televisión, en la modalidad de 'pay per view' (pago por visión), los partidos que no se iban a televisar del mes de octubre, permitiendo que los aficionados puedan disfrutar de los encuentros al no poder asistir a los estadios.

El Gobierno británico retrasó recientemente los planes para que los aficionados regresaran a los estadios gradualmente a partir del 1 de octubre.

En Inglaterra, los partidos de las 15:00 hora local del sábado no se televisan para incentivar la asistencia a los estadios, pero al no poder asistir los aficionados, la Premier League decidió en septiembre que estos se espaciaran en el tiempo, no se solapasen y entrasen en los paquetes de los operadores habituales.

Sin embargo, para el mes de octubre, los 20 clubes de la Premier han llegado a un acuerdo para que los cinco partidos que cada jornada no se televisan se ofrezcan en la modalidad de pago por visión.

El precio de cada encuentro será de 15 libras y esta medida servirá para aliviar también las finanzas de los propios clubes y de los operadores de televisión.

Las pérdidas económicas por el hecho de que no haya público en los estadios alcanzan los 100 millones mensuales, según datos de la propia Premier League.

En los últimos días, tanto la Premier como los clubes han reclamado al Gobierno que revise la prohibición de la presencia de espectadores en los estadios en conjunción con los eventos culturales, que ya pueden tener público siempre que se mantenga la distancia social. EFE