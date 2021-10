La prensa belga se fija en Mbappé, Benzema, Lloris y en el polémico gol

Bruselas, 11 oct (EFE).- La prensa belga, más preocupada por el cuarto puesto de los Diablos Rojos frente a Italia que en la final entre Francia y España en la Liga de Naciones, destaca la contribución de Kylian Mbappé, Karim Benzema y Hugo Lloris a la victoria de los 'bleus' y analiza el polémico gol de la victoria.

'Francia se impone, en el talento pero también en el carácter', señala la web de la radiotelevisión pública belga RTBF en su crónica de una final en la que todos los medios belgas se detienen a analizar el segundo gol de Francia.

Los periódico Le Soir dedica un artículo a la controvertida jugada, al igual que la cabecera DH Les Sports, que consagra un texto a explicar 'por qué el gol de Mbappé en fuera de juego fue validado', al interpretar el árbitro que Eric García intentó jugar el balón y habilitó la siguiente jugada, y augura 'va a dar mucho de qué hablar'.

'Una regla ridícula', señala el analista del diario Het Laatest, News Marc Degryse, quien reconoce que si el defensa no hubiera intentado despejar el balón no habría valido pero subraya que el jugador no puede mantenerse alejado de la pelota 'conscientemente'. EFE

jaf/ea