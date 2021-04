La prensa china ignora el histórico Óscar a Chloé Zhao como mejor directora

Pekín, 26 abr (EFE).- La prensa estatal china ignoró hoy el Óscar a la estadounidense de origen chino Chloé Zhao como mejor directora por 'Nomadland', la primera vez que una asiática se alza con el galardón en esa categoría.

Tan solo el diario Global Times publicó un mensaje en la red social Twitter anunciando el premio, un texto y un editorial en el que restó interés a la cinta para el público chino y apostó por el rol de Zhao como mediadora entre Estados Unidos y China, si bien le reclamó 'mayor madurez'.

Ese rotativo achacó la polémica local en torno a Zhao a unas declaraciones realizadas en 2013 en las que la cineasta dijo que China es 'un lugar donde hay mentiras por todas partes', palabras que no sentaron bien entre los sectores nacionalistas chinos.

Hoy, en la popular red social Weibo (considerada el equivalente chino de Twitter), las búsquedas 'Nomadland' o 'Chloé Zhao' en chino no arrojaban resultados, y muchos de los enlaces a artículos de prensa en el popular buscador Baidu remitían a artículos que habían sido retirados de las plataformas.

Varios cinéfilos chinos mostraron su desagrado por la censura en redes, y consideraron que el histórico Óscar de Zhao podría contribuir a reparar las dañadas relaciones entre Pekín y Washington.

La prensa hongkonesa sí se hizo eco del galardón, a pesar de que, por primera vez en 50 años, no se retransmitió en directo la ceremonia tampoco en el territorio semiautónomo por decisión de las autoridades, según el diario South China Morning Post.

CONTROVERSIA SOBRE ZHAO EN CHINA

El ninguneo y la censura se remontan a una polémica surgida el mes pasado, cuando Zhao obtuvo el Globo de Oro a la mejor directora.

En un primer momento, esto fue motivo de orgullo en China, ya que se trataba de la primera asiática en obtener el premio.

Sin embargo, poco después la euforia se tornó en rabia entre algunos internautas chinos al conocerse que Zhao había realizado las citadas declaraciones de que China es 'un lugar donde hay mentiras por todas partes'.

Esta madrugada Zhao -nacida en Pekín- fue galardonada con la estatuilla a la mejor dirección por 'Nomadland', lo que la convirtió también en la segunda mujer en lograr el Óscar en esa categoría.

'Siempre he encontrado bondad en toda la gente que he conocido. Este premio va para todos los que sacan la bondad de las personas que conocen. Eso me inspira a seguir', afirmó la cineasta sobre el escenario al recoger el premio.

'Nomadland' también se hizo con el premio a la mejor película y su protagonista, Frances McDormand, fue galardonada por tercera vez como mejor actriz. EFE