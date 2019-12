La Presidencia de la COP intenta el acuerdo final con un texto más ambicioso

Madrid, 14 dic (EFE).- La Presidencia chilena de la COP25 espera que la cumbre apruebe este sábado un texto final que introduce el objetivo de combatir con 'más ambición' la emergencia climática, en respuesta a la demanda expresada por varias partes en el plenario de la conferencia.

El coordinador chileno Andrés Landerretche compareció en una rueda de prensa antes de la celebración de un plenario con el que la cumbre pondrá fin a sus reuniones tras catorce días de actividades y negociaciones en Madrid.

El coordinador de Chile, país que ejerce la presidencia de la Cumbre del Clima, explicó que durante toda la noche de ayer los equipos negociadores trabajaron recopilando las opiniones de todas las delegaciones para redactar un documento final.

Y a primera hora de hoy, continuó, 'nos reunimos los jefes de todas esas delegaciones para comentar los textos' de forma que fueran integrados en un borrador.

'Estamos muy contentos -dijo- porque hemos obtenido un consenso para buscar más ambiciones' en la lucha contra la emergencia climática, objetivo de esta conferencia que reúne desde hace dos semanas en la capital de España a delegaciones de casi 200 países.

Los negociadores presentaron esta mañana en el plenario de la cumbre un borrador y, tras la finalización de ese encuentro, se han celebrado varias bilaterales para consensuar un texto que aún no ha sido cerrado.

El coordinador chileno reiteró que espera que todas las partes apoyen en el nuevo plenario ese documento que, según explicó, trata de luchar con 'más ambición' el cambio climático.

En su opinión, 'es necesario llegar a un documento final que se base en lo que nos está contando la ciencia, que es muy firme pidiendo la neutralidad de carbono de aquí a 2050 como muy tarde'.

También ha asegurado hoy que 'las puertas están abiertas para seguir escuchando cualquier contribución que mejore el texto final de la cumbre'.

En rueda de prensa, en la que se esperaba que compareciera la ministra de Medio Ambiente de Chile y Presidenta de la COP25, Carolina Schmidt, el coordinador ha señalado que 'esperamos que al final del día se incorporen la mayoría de las contribuciones (al documento) para después poder avanzar'.

La cumbre del clima debería haber finalizado este viernes, pero la falta de acuerdo sobre el desarrollo de algunos de los aspectos más relevantes del Acuerdo de París de 2015 ha retrasado la conclusión de la misma, lo que ha sido duramente criticado por las organizaciones medioambientales y sociales.

Las ONG salieron en bloque por la mañana para rechazar el último borrador presentado por la Presidencia de la COP25 como base de las negociaciones para intentar llegar a un acuerdo en la lucha contra la crisis climática.

Para Landerretche, 'es justo que la sociedad civil plantee sus preocupaciones, pero como Presidencia nuestro papel es aunar las posturas de las distintas partes'.

'La Presidencia sigue haciendo una llamada a la ambición para la mitigación, la adaptación y para los medios de implementación -financiación, tecnología y desarrollo de capacidades- y hay que buscar un balance en este sentido', ha subrayado Landerretche.

El coordinador de la Presidencia chilena ha asegurado que no se prevé 'suspensión alguna' de las negociaciones; 'estamos trabajando en finalizar nuestras labores hoy, quizá a primeras horas de la noche'.

Preguntado por el resultado final del acuerdo, ha contestado que no puede dar aún un juicio, porque el Plenario no se ha cerrado; 'no me quiero anticipar, pero aprobaremos un gran. EFE

sfv-rml-cgm