La Presidencia palestina condena visita de Pompeo a colonias

Jerusalén, 19 nov (EFE).- El portavoz de la Presidencia palestina, Nabil Abu Rudeina, condenó hoy la visita del secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, a una colonia israelí en territorio ocupado y la decisión de considerar israelíes los productos de los asentamientos.

Rudeina condeno 'firmemente' la visita de Pompeo al asentamiento de Psagot 'levantado sobre tierras de ciudadanos palestinos en Jabal al Tawil, en la localidad de Al Bireh', así como el cambio de política sobre la identificación del origen de los productos hechos en territorio ocupado.

La decisión, señaló el portavoz, es un 'reto flagrante a toda la legitimidad internacional y supone una continuación de las decisiones de esta Administración, que insiste en participar activamente en la ocupación de tierras palestinas', informó la agencia estatal palestina Wafa.

Rudeina insistió en que esta decisión, anunciada por el Departamento de Estado hoy y que obliga a etiquetar todos los productos procedentes del Área C de Cisjordania exportados a EEUU como 'Fabricado en Israel', no dará legitimidad a los asentamientos israelíes 'que desaparecerán antes o después'.

'Pedimos a la comunidad internacional, y específicamente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que asuma sus responsabilidades e implemente sus decisiones, especialmente la resolución 2334, que se tomó con la aprobación de la anterior Administración'.

Se refiere a la resolución aprobada en diciembre de 2016 que declara 'los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado desde 1967, incluido Jerusalén Este' una 'flagrante violación de la ley internacional y no tienen validez legal'. EE.UU. no votó a favor de la resolución, pero permitió su aprobación al abstenerse y no ejercer su derecho de veto para bloquearla, como hizo con otros textos en el pasado. EFE