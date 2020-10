La presidenta de la CE condena el asesinato del profesor en Francia

Bruselas, 17 oct (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó este sábado el atentado terrorista que ayer costó la vida a un profesor de secundaria, decapitado tras mostrar en clase una caricatura de Mahoma.

'Me he enterado con horror del asesinato de un profesor en Conflans-Ste-Honorine. Doy mis condolencias a su familia y a los franceses. Pienso en los profesores, en Francia y en toda Europa. Sin ellos, no hay ciudadanos. Sin ellos, no hay democracia', dijo Von der Leyen en un comunicado.

La Policía francesa detuvo esta noche a nueve personas, una de ellas menor de edad, dentro de la investigación abierta tras el atentado terrorista que ayer costó la vida a un profesor de secundaria.

Entre los detenidos figuran varios familiares del presunto autor, un joven de 18 años ruso de origen checheno y nacido e Moscú, residentes en Evreux (a unos 100 kilómetros al noroeste de París), informaron fuentes judiciales.

También han sido detenidos varios miembros del entorno del presunto asesino, que murió por disparos de la policía, así como el padre de una alumna que colgó un vídeo en redes sociales denunciando que el profesor asesinado, de 47 años, había mostrado una caricatura de Mahoma en clase de secundaria. EFE

