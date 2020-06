La presidenta del Senado boliviano dice que promulgará la ley para elecciones

La Paz, 19 jun (EFE).- La presidenta del Senado boliviano, Eva Copa, afirmó este viernes que promulgará la ley que da hasta el 6 de septiembre de plazo para celebrar elecciones en Bolivia, si no lo hace la mandataria interina del país, Jeanine Áñez.

'Voy a asumir la promulgación', dijo Eva Copa a los medios en La Paz, sobre esta ley aprobada por el Parlamento y para la que Áñez tiene de plazo hasta el próximo miércoles para promulgarla o devolverla con observaciones a la Asamblea Legislativa.

'No soy la que se quiere prorrogar, no soy candidata y no estoy haciendo campaña con la pandemia', declaró Copa, que actúa también como presidenta de la Asamblea.

El Parlamento boliviano cuenta con mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS), que acusa a Áñez de prorrogarse en el poder en vez de convocar los comicios, de presentarse como candidata pese a haber asegurado antes que no lo haría y de emplear recursos públicos para hacer campaña electoral.

La advertencia de la presidenta de la Cámara de Senadores llega dos días después de que dirigiera una dura carta a la mandataria interina para que 'viabilice' las elecciones, que están pendientes en el país desde que se anularon los fallidos comicios del pasado octubre.

Áñez condiciona la promulgación de la ley, que fue presentada por el órgano electoral, a que se justifique con un informe médico y científico que se puede ir a elecciones sin riesgo para la población ante la COVID-19.

La presidenta interina aseguró el pasado martes que el país necesita postergar uno o dos meses las elecciones, respecto a la fecha tope del 6 de septiembre, en espera de que bajen los contagios por coronavirus.

Una anterior norma que daba de plazo hasta el 2 de agosto para ir a las urnas, que quedó sin vigor por esta otra que lo amplía al 6 de septiembre, ya fue promulgada por Copa tras devolverla Áñez al Parlamento.

Los comicios estaban previstos para el 3 de mayo, pero a finales de marzo el órgano electoral los pospuso sin fecha al declarar el Gobierno interino la emergencia sanitaria.

Las elecciones en Bolivia para elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores están pendientes desde la anulación de los comicios de octubre pasado, en los que el entonces presidente Evo Morales había sido declarado vencedor para un cuarto mandato seguido y luego renunció denunciando que era forzado por un golpe de Estado en medio de presiones de militares y policías, entre otras, para privarlo de su nueva victoria electoral y obligarlo a dejar el poder. EFE