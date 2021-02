La primera comida en tierra de los navegantes, un ritual sagrado

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- Los competidores de la Vendée Globe -Vuelta al Mundo en Solitario- esperan siempre con ansiedad, después de tres meses en el mar, su primera comida a mesa puesta, lejos de los platos liofilizados y del hornillo, por lo que la organización de la prueba se esmera para ofrecérsela poco después de que crucen la meta: es un ritual sagrado en todas las ediciones.

Algunos de ellos incluso sueñan con esa comida durante la navegación y la piden en cuanto cuando cruzan la meta. Incluso la tienen ya preparada cuando atracan su barco en el puerto de Les Sables d'Olonne y pueden sentarse a la mesa antes o después de la habitual conferencia de prensa.

La carne, pizzas o hamburguesas, pescado, verduras a la plancha, ensaladas, fruta fresca, pan, helados y pasteles son las principales demandas. En la bebida, gana sin discusión la cerveza muy fría.

La organización Vendée Globe siempre recurre al restaurante 'Le Port', muy conocido en la zona y situado cerca del canal, a dos kilómetros de la sede de la prueba.

'Hemos tenido que adaptarnos, sobre todo durante las primeras 72 horas, cuando llegaron las primeras diez embarcaciones. Estamos en contacto permanente con el director de carrera para saber cuándo van subiendo de canal y cuándo tienen su rueda de prensa', explican Mathilde y Jules, los propietarios del establecimiento.

'Después sabemos que tienen cuatro minutos en coche, así que hacemos todo lo posible para mantener los platos calientes', añaden.

Un detalle curioso lo protagonizó en la pasada edición el catalán Didac Costa, que pidió pulpo a la gallega, pero se quedó con las ganas. 'Me dijeron que no tenían. Este año voy a pedir algo menos complicado', ha dicho desde el barco, pero no ha desvelado qué será.

Estas son las primeras comidas que han pedido los navegantes en tierra, tras dar la vuelta al mundo en solitario:

Charlie Dalin (APIVIA): ensalada griega, pizza reina - fruta fresca - agua y cerveza

Louis Burton (Bureau Vallée 2): filete de costilla, patatas fritas, ensalada - pastel de manzana - agua y cerveza.

Thomas Ruyant (LinkedOut): sopa.

Yannick Bestaven ( Maitre Coq IV): pollo, patatas fritas, ensalada - eclair de chocolate - cerveza.

Boris Herrmann (Seaexplorer): pizza Margarita - naranjas - cerveza, coca-cola.

Damien Seguin (Grupo APICIL): pizza reina - coca-cola.

Giancarolo Pedote (Grupo Prysmian ): hamburguesa, patatas fritas, tomates cherry - macedonia de frutas - agua.

Jean Le Cam (Yes We Cam) costilla, patatas fritas, salsa roquefort - crema batida de vainilla.

Benjamin Dutreux (OMIA): fruta fresca, pan y bollería - zumo de naranja y cerveza

Maxime Sorel (V y B Mayenne): ensalada griega - ensalada de frutas - zumo de naranja

Armel Tripon (L'Occitane en Provence): pescado a la parrilla , verduras - fruta fresca

Clarisse Crémer (Banque Populaire X): pizza de queso de cabra, ensalada - cerveza orgánica.

Romain Attanasio (Best Western): costilla de ternera, patatas fritas, ensalada verde, tomate, salsa de pimiento - pastel de chocolate - cerveza y vino tinto

Jérémie Beyou (Charal): entrecot, patatas fritas - cerveza y coca-cola.

Arnaud Boissières (La Mie Câline): camarones al aguacate, salchicha, lenguado sin salsa, patatas fritas, verduras -

pastel de chocolate - cerveza

Kojiro Shiraishi (DMG MORI): fondue japonesa, ensalada fresca, verduras crudas - fruta fresca - agua con gas.

Alan Roura (La Fabrique): filete de costilla azul, patatas fritas caseras - fruta fresca - vino tinto.

Pip Hare (Medallia): quiche sin carne ni setas. EFE

1010560