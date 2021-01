La principal milicia del oeste de Libia rechaza un nuevo gobierno de unidad

Trípoli, 22 ene (EFE).- La principal milicia del oeste de Libia, que controla la seguridad en Tripoli y gran parte de su área metropolitana, anunció hoy su rechazo al nuevo gobierno de unidad nacional interino, que según la ONU se formará a principios de febrero y será el encargado de preparar las elecciones legislativas previstas para diciembre de este año.

En un comunicado al que tuvo acceso Efe, la Fuerza de Protección de Trípoli (TPF), vinculada al Gobierno de Acuerdo Nacional sostenido por Naciones Unidas en la capital (GNA), asegura que no reconoce el mecanismo de elección aprobado por el Foro de Diálogo Político Libio (LPDF), un organismo formado por la propia ONU el pasado octubre y que aglutina a 75 cargos electos libios.

El hecho de que los miembros del LDPF los haya seleccionado la propia ONU y que no incluya a los líderes de los gobiernos en conflicto, el GNA en el oeste y el Ejecutivo no reconocido en Tobrouk, tutelado por el mariscal Jalifa Hafter en el este, hacen que muchos actores políticos y militares -como la citada milicia- no reconozcan su autoridad.

'La Fuerza de Protección de Trípoli y la Región Occidental rechaza los resultados y el método de votación elegido por la jefa interina de la Misión de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), Stephanie Williams, que presiona para lograr un acuerdo en el período que le resta', antes de ceder el mando al nuevo enviado especial, Jan Kubis, designado hace apenas una semana, afirma la nota.

'Es un proceso que roba la voluntad de la mayoría del pueblo libio, y que refleja un desprecio por parte de la jefa de la UNSMIL por los intereses del pueblo libio que está sufriendo los males, las enfermedades, las guerras y la pobreza financiera', añade.

'Con esta declaración, afirmamos la necesidad de volver al diálogo (libio - libio) y avanzar en un diálogo pacífico lo antes posible a través de nuestras instituciones nacionales', concluye.

ADVERTECIA DE LA ONU

En este contexto, Williams anunció el jueves el inicio del proceso de presentación de candidaturas de acuerdo con el mecanismo estipulado por el Foro de Diálogo a principios de semana y advirtió sobre las maniobras para socavarlo de 'la cleptocracia que domina el país'.

'En Libia existe un statu quo que cruza las líneas del conflicto: estas son las personas que se han beneficiado de la estructura excepcional actual y no quieren abandonarla', dijo en declaraciones al diario británico The Guardian en Suiza, desde donde gestiona el diálogo.

El anuncio de la ONU sobre la apertura del proceso de selección y formación de un nuevo gobierno a principios de febrero fue aplaudido el jueves por Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido en un comunicado conjunto al que se unió la Administración que dirige el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

SILENCIO DE TURQUÍA Y RUSIA

Y quedó inadvertido por parte de Rusia, principal apoyo del gobierno en el este, y Turquía, respaldo esencial del GNA, que mantienen una negociación paralela al margen de la ONU.

Ambos países han desplegado en los dos últimos años miles de mercenarios extranjeros que deberían abandonar el país este sábado, fecha límite impuesta por el comité militar 5+5, que negocia en paralelo al proceso de la ONU y que reúne a responsables militares de ambos gobiernos.

La mayor parte de ellos son combatientes reclutados en Siria por ambos bandos, pero también sudaneses, árabes, chadianos y rusos que participaron en el combate por el control de Trípoli hasta la frágil tregua negociada por Moscú y Ankara este verano. EFE