La propuesta para Siria de la ministra de Defensa divide al Gobierno alemán

Berlín, 23 oct (EFE) -Una inesperada propuesta de la ministra de Defensa para implementar una zona de seguridad en el norte de Siria dejó hoy en evidencia la división sobre este asunto en el seno del Gobierno alemán.

“Así no es como se hacen las cosas,” cargó esta mañana el ministro de Exteriores Heiko Maas, del Partido Socialdemócrata (SPD). En una entrevista televisada, no ahorró en críticas a la titular de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, que en la actualidad lidera la Unión Demócrata-Cristiana (CDU).

Considerada popularmente como la probable sucesora de Angela Merkel al frente del Ejecutivo alemán, este lunes Kramp-Karrenbauer sorprendió con una iniciativa para crear una zona de seguridad bajo mandato de la ONU en la frontera entre Siria y Turquía.

Sugirió que, bajo el paraguas de un mandato de la ONU, Alemania se haga cargo de un sector de esta región, con el fin de salvaguardar a los civiles y evitar infracciones por parte de los bandos en conflicto.

Los oponentes de Kramp-Karrenbauer le echan en cara la escasa coordinación de la iniciativa con el resto de implicados, tanto a nivel doméstico como internacional. Maas criticó que los aliados de Alemania esperan “que seamos de fiar, que el Gobierno federal trabaje y presente estas propuestas como un todo'.

El ministro también censuró el momento elegido por la responsable de Defensa para hacer pública su iniciativa, justo antes de la reunión de los jefes de Gobierno de Rusia y Turquía en Sochi. “Quizá hubiera sido lo más inteligente esperar a después de este encuentro, para decidir sobre esa base cómo actuar a continuación”.

En la conferencia de prensa habitual de portavoces, quedó de manifiesto este miércoles que el Ejecutivo de coalición aún no ha logrado ponerse de acuerdo en una posición común.

'La formación de una opinión con respecto a la propuesta de la ministra de Defensa no ha concluido todavía,” admitió el portavoz del Gobierno federal Steffen Seibert. No obstante, señaló que dicha iniciativa desempeñará un papel en los diversos contactos internacionales que mantendrá el Ejecutivo en los próximos días, en particular en el encuentro de los ministros de defensa de la OTAN.

'No podemos observar sin intervenir cómo mueren personas, no podemos observar sin intervenir cómo queda paralizada la lucha contra el ISIS y se deteriora la situación humanitaria,' resumió la posición de Kramp-Karrenbauer un portavoz de Defensa, que no ha podido precisar con qué homólogos tratará la cuestión la titular en los próximos días.

Seibert, por su parte, aclaró que la canciller Angela Merkel estaba al corriente de las intenciones de Kramp-Karrenbauer antes de que se produjese el anuncio y que 'considera correcto que Alemania y Europa se impliquen de forma activa en este conflicto que tiene lugar directamente ante nuestra puerta'.

En relación con el acuerdo alcanzado ayer entre los presidentes de Siria y Turquía, el portavoz señaló que Alemania saluda 'que la tregua se vaya a prolongar', a pesar de que quedan 'muchas preguntas importantes abiertas,' las cuales habrán de ser tratadas con los socios europeos.

Entre ellas citó el mantenimiento de la estabilidad en la región, el futuro de la lucha contra el ISIS, las condiciones para el retorno de refugiados y los 'legítimos intereses' de la población kurda.EFE