La protesta campesina en Nueva Delhi cumple 100 días con nuevos bloqueos

Nueva Delhi, 6 mar (EFE).- La protesta campesina en Nueva Delhi contra la reforma agraria cumplió este sábado 100 días con un nuevo bloqueo de carreteras durante varias horas en el extrarradio de la capital india, decididos a continuar presionando hasta que el Gobierno indio derogue las tres leyes que liberalizan el sector.

El corte de carreteras fue impuesto en la autovía KMP al oeste de la capital a las 11.00 horas y continuará hasta las 16.00 (5.30-10.30 GMT), adelantó el Kisan Ekta Morcha (Frente de la Unidad Campesina), encargado de ir informando de los últimos acontecimientos relacionados con el movimiento campesino contra la reforma agraria.

Para marcar los 100 días de la protesta, se enarbolaron además banderas negras 'como señal de apoyo al movimiento en curso contra el Gobierno indio', subrayó en Twitter el Kisan Ekta Morcha.

Este bloqueo temporal se suma a otros que mantienen los campesinos de manera permanente, desde el pasado 26 de noviembre, en varias entradas a la capital india, donde se han instalado con tractores, camiones y tiendas de campaña.

El tira y afloja entre el Gobierno del primer ministro indio, Narendra Modi, y los campesinos continúa sin que se atisbe una solución a la crisis, que ha tenido momentos de especial tensión, como los choques entre grupos de manifestantes y la Policía durante una marcha de tractores durante el Día de la República el pasado 26 de enero, que dejó un muerto y cientos de heridos.

Esos choques llevaron a las fuerzas de seguridad a reforzar los controles de acceso a la capital para evitar que se repitieran escenas similares en el futuro, instalando en las carreteras alambre de espinos, bloques de hormigón o clavos.

Precisamente esos clavos se han convertido en uno de los símbolos de la lucha entre los campesinos y el Ejecutivo indio, como recordó hoy en Twitter el líder de la oposición Rahul Gandhi, que criticó que mientras los 'campesinos exigen (sus) derechos, el Gobierno los tortura', colocando esos 'clavos en la frontera' capitalina.

POLITICA Y PROTESTA CAMPESINA

Aunque los partidos de la oposición se posicionaron desde el principio del lado de los campesinos que buscaban derogar las tres leyes impulsadas por el Gobierno del BJP, esta vertiente política de las protestas se ha acentuado ahora con el inicio este mes de un ciclo de importantes elecciones en cinco regiones del país.

'El Gobierno de Modi ha sido un fracaso a la hora de entender las necesidades de los campesinos respecto a las tres leyes. Para intensificar la protesta, los campesinos han instado a la gente a boicotear políticamente al BJP', anunció hoy el Kisan Ekta Morcha.

Uno de los principales líderes de la protesta, Yogendra Yadav, que cuenta además con su propio partido, Swaraj India, defendía esta semana, en un artículo publicado en el diario local The Print, esa necesidad de presionar en las urnas, al asegurar que 'el movimiento campesino no puede ni debe ser apolítico. Eso no es democracia'.

Sin embargo, aclaró, las asociaciones campesinas 'no harán campaña por ningún partido o candidato', y simplemente pedirán a los votantes en Bengala, Assam, Kerala, Tamil Nadu y Pondicherry que 'castiguen electoralmente al BJP' de la manera que ellos decidan.

En el origen de esta crisis está una reforma legal que según los campesinos sienta las bases para que deban vender su cosecha directamente a las empresas dentro de la cadena de distribución, algo que, dicen, los pone en desventaja, al tener que hacer frente así a la incertidumbre de las fluctuaciones del libre mercado.

Desde el Gobierno, sin embargo, aseguran que mantendrán el MSP (el Precio Mínimo de Apoyo) que subvencionan en 22 cultivos, y que solo variará el precio final si éste beneficia al campesino. EFE