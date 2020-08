La prueba australiana Herald Sun se suspende en 2021 por la crisis sanitaria

Redacción deportes, 21 ago (EFE).- La prueba australiana Herald Sun, la más importante en aquel país tras el Tour Down Under, no celebrará su edición de 2021 debido a la incertidumbre creada por la pandemia del Covid-19, según anuncia la organización.

La Herald Sun, cuyos vencedores de este año fueron los australianos Jai Hindley (Sunweb) en hombres y Lucy Kennedy (Mitchelton-Scott) en mujeres, se desmarca del calendario de la próxima temporada por la crisis sanitaria que afecta a la región de Victoria

'No tomamos esta decisión a la ligera, pero el alto nivel de incertidumbre creado actualmente en la región de Victoria por la crisis de salud de Covid-19 presenta demasiados desafíos para continuar', explica Tom Salom, el director de la carrera.

La organización ya se refiere a la edición de 2022 respecto a un acontecimiento 'extremadamente importante para el ciclismo y la región de Victoria'. EFE