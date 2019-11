La puertorriqueña Patricia Muñiz gana el Premio Mariano Parra de flamenco

San Juan, 4 nov (EFE).- La bailaora puertorriqueña Patricia Muñiz obtuvo el Premio Mariano Parra que se otorga al segundo clasificado del concurso de baile Flamenco Certamen USA 2019, que se celebró en Lincoln Center de Nueva York.

La organización del evento informó este lunes a través de un comunicado de que este año fue la primera ocasión en que la compañía de flamenco y danza española Flamenco Vivo Carlota Santana, a cargo del concurso, designó el Premio Mariano Parra para el ganador del segundo puesto.

'Ha sido una de las mejores experiencias que he vivido, a nivel personal y profesional. Gracias a todos los que, de una manera u otra, me apoyaron y ayudaron para lograr mi participación en el certamen. Me siento orgullosa de haber demostrado que el baile flamenco se cultiva en Puerto Rico', señaló la bailaora.

Muñiz fue una de seis finalistas en la categoría más alta del certamen, Nivel Tablao, y la única puertorriqueña entre todos los participantes.

En su categoría figuraron bailaores internacionales con una base sólida de flamenco y habilidad técnica probada, destaca el comunicado.

Tras su presentación final en el Auditorio Bruno Walter, en la Biblioteca Pública de Nueva York para las Artes Escénicas, Muñiz se convirtió en la primera ganadora en obtener el Premio Mariano Parra.

El reconocimiento lleva el nombre del bailaor, coreógrafo y maestro estadounidense Mariano Parra, de ascendencia andaluza.

Como parte de este galardón, la bailaora tendrá la oportunidad de viajar a Madrid para estudiar por una semana en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma.

La puertorriqueña contó con el apoyo de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, organización sin fines de lucro que procura adelantar el desarrollo de la cultura.

Actualmente, la bailaora es integrante de la compañía artística Mosaico Almudéjar, que preside y dirige el coreógrafo y bailaor español Antonio Santaella, así como del grupo musical Fusión Jonda, el cual se caracteriza por la integración del flamenco con ritmos afrocaribeños.

Patricia Muñiz se inició en el baile flamenco a la edad de 14 años con el maestro Antonio Santaella.

Se ha desempeñado en múltiples obras teatrales y escenarios 'tablaos' en Puerto Rico y el exterior, además de colaborar con artistas internacionales y locales, incluyendo el cantaor flamenco Falete, Rosario Flores, Nydia Caro y Giselle.

Actualmente, se presenta en varios escenarios 'tablaos' en el área de Viejo San Juan, y ofrece cursos de flamenco para niños y adultos en diversas escuelas de danza en la zona metropolitana de la capital. EFE