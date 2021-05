La 'Race to Costa del Sol' comenzará en Sudáfrica y acabará en Marbella

Marbella (Málaga), 6 may (EFE).- La segunda temporada del “Ladies European Tour” (LET) de golf comenzará dentro de dos semanas con el Open de Sudáfrica, primer torneo de la Race to Costa del Sol 2021, que se celebrará en Ciudad del Cabo, y concluirá con el Andalucía Costa del Sol en Marbella (Málaga) en noviembre.

La Race to Costa del Sol, clasificación oficial del LET, que ofrece una bonificación de 250.000 euros a sus tres primeras clasificadas, se compone de veintiocho torneos que se disputarán en veinte países distintos en una temporada calificada como “histórica” por la organización.

Tras inaugurar la temporada en Sudáfrica, el circuito comenzará su tramo europeo con el “Ladies Italian Open” de Margara (Italia) y continuará con el “Jabra Ladies Open” (Francia) en junio para luego dar paso a sendas competiciones en Suecia, Finlandia, Holanda, el Reino Unido o Escocia.

El LET llegará también a Kenia, India y Singapur y en su tramo final pasará por Emiratos Árabes y Arabia Saudí hasta completar su calendario 2021 y regresar a Marbella, sede del Abierto Andalucía Costa del Sol.

La jugadora de golf danesa Emily Kristine Pedersen, que se impuso “contundentemente” en la edición inaugural de la anterior edición de la “Race to Costa del Sol” al lograr un margen de 834 puntos, parte entre las favoritas.

Con cinco victorias, otros tres puestos entre las diez primeras y su mejor clasificación en un grande (undécima en el AIG Women’s Open) en doce torneos, Pedersen “se mostró imparable en 2020”, según un comunicado de la organización.

Pedersen se ha convertido en la segunda danesa que encabezaba la lista de uno de los principales circuitos del mundo, siguiendo los pasos de su compatriota Iben Tinning, ganadora de seis títulos en el LET y de la Orden de Mérito en 2005.

La mejor española en el ránking fue la malagueña Azahara Muñoz, sexta en la referida clasificación, seguida por las golfistas de Palma de Mallorca Nuria Iturrioz, que finalizó séptima, y Luna Sobrón, duodécima. EFE

1011973