La reactivación económica en Ciudad de México se apoya en fomento al empleo

México, 8 jun (EFE).- La reactivación económica en la Ciudad de México tiene como objetivo principal el fomento al empleo, señalaron este lunes autoridades de la capital mexicana.

'Existe un plan de reactivación económica para la ciudad, aunque no lo hayamos presentado, pero eso no quiere decir que no haya', dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa distancia y adelantó que lo presentará el miércoles.

Mientras que la secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González, dijo que el foco de ese programa 'es el fomento al empleo' y se refuerza con acciones de Gobierno como microcréditos programas sociales.

A finales de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que la economía mexicana perdería un total de 1 millón de empleos por la crisis del coronavirus y dijo que tan sólo en mayo la caída será de 400.000 plazas formales, con unos 100.000 puestos perdidos en la Ciudad de México.

Este día, Sheinbaum aceptó que el plan 'no esta totalmente listo' aunque aseguró que lo trabajan todos los días con un grupo de integrado por distintas secretarías de la capital y en coordinación distintas cámaras de diferentes sectores.

'Lo vamos a dar a conocer (el miércoles) estamos hoy en semáforo rojo y nuestro objetivo es que a través de las actividades prioritarias, que se están incorporando, vamos a señalar en la presentación cuántos empleos implica esta reactivación económica de la ciudad de distintos sectores de la economía', añadió Sheinbaum.

Hace dos semanas, la alcaldesa apuntó que la Ciudad de México seguiría en semáforo rojo hasta el 15 de junio, pero adelantó que para ese momento ya se podrían reactivar nuevas actividades esenciales, como minería, construcción, producción de cerveza y fabricación de equipo de transporte.

Las cuales se sumarían a las que no cerraron en la emergencia sanitaria como servicios de salud, logística, transporte, sector primario y comercio de abarrotes, alimentos y artículos no esenciales.

Hasta el domingo, la Ciudad de México registraba 30.831 casos acumulados, 4,242 casos activos, 7.471 casos sospechosos y 3.729 defunciones por COVID-19.

A nivel nacional, las autoridades de Salud de México anunciaron ayer que su país acumula 117.103 personas enfermas y 13.699 fallecidos por coronavirus desde que llegó ela enfermdad al territorio mexicano a finales de febrero.

Las autoridades de Salud de México señalaron el domingo en conferencia de prensa que los 32 estados del país, entre ellos la Ciudad de México, permanecen en 'riesgo máximo' de contagios, por lo que la reapertura económica y social debe esperar.

La reapertura ha generado cierta confusión en México, dado que el Gobierno federal anunció el 1 de junio el inicio de la 'nueva normalidad' a pesar de que en el país no se ha superado el pico de la pandemia. EFE