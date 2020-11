Iñaki Dufour

Madrid, 1 nov (EFE).- Invicto en esta Liga, invencible en los últimos 22 partidos dentro de esa competición y ganador de las tres jornadas más recientes, la reafirmación del Atlético de Madrid se traslada de los números a las individualidades, los goles, la reacción visitante e incluso el proyecto, con el inminente fichaje del medio centro Geoffrey Kondogbia para reforzar un puesto clave.

Todo confluye en la regularidad, pendiente de la confirmación que necesita a lo largo de toda una temporada, pero tan rebuscada por el conjunto rojiblanco durante los últimos tiempos, más aún en el más reciente, cuando no la encontró hasta el parón por la Covid-19 para superar el reto indispensable de la tercera posición en la Liga.

Mientras enfoca al partido de la Liga de Campeones contra el Lokomotiv en Moscú con las novedades de Luis Suárez y Saúl Ñíguez en la convocatoria y las bajas aún de Diego Costa, Yannick Carrasco y Sime Vrsaljko, el partido en El Sadar con Osasuna lo reforzó, con especial énfasis en los primeros 20 minutos del segundo tiempo, en los que demostró el funcionamiento individual y colectivo que espera, con una cantidad relevante de ocasiones para haber goleado y sin un solo susto atrás en ese tramo. Solo el penalti fallado por Joao Félix redunda en un problema recurrente desde los 11 metros.

En números de liderato, condicionados en la actualidad porque él tiene todavía dos partidos pendientes -por ejemplo está a dos puntos del Real Madrid, que ha jugado un duelo más, y aventaja en seis y en siete al Barcelona y el Sevilla, respectivamente-, los registros del conjunto rojiblanco en sus seis primeras citas de este ejercicio liguero describen constancia y solvencia hasta ahora en el torneo.

Pero no es una garantía para competir por la Liga. Hay ejemplos en cada uno de los últimos cursos completos de Simeone que empezaron de manera similar, pero luego no se extendieron en el tiempo todo lo que debían para pugnar por el título. Ni en 2016-17 ni en 2017-18 ni en 2018-19 ni en 2019-20, cuando a estas alturas sumaba más o menos los mismos puntos en seis duelos: 12, 14, 11 y 13, respectivamente,

Sólo los dos empates a cero consecutivos de la cuarta y quinta jornada contra el Huesca y el Villarreal, por ese orden, han alterado la dinámica ganadora que demostró en su puesta en escena con el 6-1 al Granada y que ha continuado después, más allá de tramos menos convincentes, con el 0-2 al Celta, el 2-0 al Betis y el 1-3 de este domingo con Osasuna que agranda cada una de sus rachas.

No pierde en la Liga desde el pasado 1 de febrero en el derbi frente al Real Madrid (1-0), hace ya 22 partidos; no ha caído en ningún duelo este curso, del que es el único invicto en el torneo español; y ha enlazado una racha de tres triunfos que sólo logró en dos ocasiones a lo largo de todo 'el año de transición' de 2019-20.

EL ATLÉTICO MÁS GOLEADOR DESDE LA ÚLTIMA CONQUISTA DE LA LIGA

El Atlético ha multiplicado sus prestaciones ofensivas respecto al pasado curso. Sus 13 goles en sus seis primeros encuentros son un 90 por ciento mejores que su comienzo de la anterior campaña, cuando anotó siete dianas en los cuatro triunfos, el empate y la derrota con las que entró en juego. También superan a los ocho de 2018-19.

Y a los doce de 2017-18 y de 2016-17. O a los nueve de 2015-16. Y a las once de 2014-15. Desde 2013-14, la temporada que le coronó campeón, el Atlético no había comenzado mejor ni en el aspecto ofensivo, porque entonces marcó 18 goles, ni en la puntuación, con 18 de 18 puntos, aunque de entonces a ahora hay tres cursos que igualan sus 14 puntos de ahora: 2014-15, 2017-18 y 2018-19.

Defensivamente, con dos tantos en contra en seis choques, de los que Jan Oblak sostuvo su marco indemne en cuatro de ellos, es el mejor de la era Diego Simeone, empatado con la campaña 2016-17, cuando también comenzó con el mismo registro. Y la diferencia de goles es la mejor (con +11) desde 2013-14, cuando empezó con +13.

En todo ello es crucial su reacción como visitante. El Atlético ha ganado dos de sus tres partidos a domicilio. El otro lo empató. El curso pasado, nada más venció dos de sus primeras ocho salidas ligueras. Y en toda la Liga apenas subió su producción hasta los seis triunfos por su cantidad de empates, diez, y tres derrotas.

Además, sus dos victorias en sus dos salidas más recientes, una racha como visitante que sólo ha repetido dos veces en las dos temporadas más recientes (entre las jornadas 29 y 31 en 2019-20 y entre la 24 y 26 en 2018-19), contrastan con las dificultades que había atravesado en los dos últimos cursos en sus desplazamientos: 13 triunfos en 38 visitas dentro del campeonato español.

SEIS ALINEACIONES, 21 TITULARES Y LOS INTOCABLES OBLAK Y TRIPPIER

En todo ese recorrido, Diego Simeone ha alineado seis once distintos y no ha repetido ningún equipo titular, por el que han pasado 20 jugadores de los 23 de su actual plantilla, que son 21 si se cuenta a Thomas Partey, fichado por el Arsenal. Todos menos el portero suplente Ivo Grbic y el delantero Ivan Saponjic, los dos únicos que no han tenido aún minutos, además de Sime Vrsaljko, lesionado desde el principio de Liga, han partido desde el inicio.

'En la temporada hay muchos partidos y hay oportunidades para todos. Al final, lo que tenemos que buscar es que seamos equipo y, cuando falte alguno, que el otro que lo reemplace lo haga igual de bien. Ahí es donde se define la palabra de equipo. Tenemos un gran bloque y dentro del vestuario se nota', valoró Víctor Machín, 'Vitolo', después de la victoria de este sábado contra el Osasuna.

Nada más Jan Oblak y Kieran Trippier lo han jugado todo en este inicio de la Liga. El primero, porque es indiscutible; el segundo, porque su recambio, Vrsaljko, aún no ha estado disponible para ningún encuentro ni lo estará hasta diciembre. Ellos dos son también los únicos ejemplos de titularidad constante en este tramo inicial.

Ni Koke Resurrección ni Stefan Savic ni Ángel Correa, con cinco encuentros de titular; ni Joao Félix ni Felipe Monteiro ni Luis Suárez ni Mario Hermoso, con cuatro; ni Saúl Ñíguez ni Renan Lodi ni Marcos Llorente, con tres; ni Diego Costa ni Vitolo ni Thomas Lemar, con dos; ni Yannick Carrasco ni Manu Sánchez ni José María Giménez ni Héctor Herrera, con una.

Aparte de Oblak y Trippier, nada más otros cuatro jugadores han participado, ya sea de titulares o suplentes, en los seis choques: el centrocampista Koke Resurrección y los atacantes Ángel Correa, Marcos Llorente y Joao Félix, cuya individualidad también se dispara como las de casi todos en el crecimiento indiscutible del colectivo. Ha marcado cuatro goles en los dos últimos encuentros oficiales.

A LA ESPERA DE KONDOGBIA Y RUMBO A MOSCÚ CON LUIS SUÁREZ Y SAÚL

A esos 23 futbolistas se sumará desde el Valencia Geoffrey Kondogbia, que ultima su fichaje y que supone una reafirmación de la ambición del proyecto del Atlético. Es la respuesta para reponer la salida de Thomas Partey al Arsenal el último día del mercado de fichajes por el pago de la cláusula de rescisión de 50 millones de euros, el pasado 5 de octubre.

Futbolista de similares cualidades y características, su incorporación consolidará la competencia en el medio centro, al que ha llegado Lucas Torreira y en el que se mantienen Héctor Herrera, Saúl Ñíguez y Koke Resurrección, porque Marcos Llorente, hoy más delantero o extremo, ya es un recurso puntual para esa demarcación.

Kondogbia, fuera de la convocatoria del Valencia-Getafe, es el elegido desde el primer momento para suplir la marcha de Thomas. Entonces, el Atlético ya hizo su oferta, que ahora quedará concretada con la culminación de su deseo de jugar de rojiblanco.

Entre tanto, el equipo se centra en su encuentro transcendente en Moscú para encarrilar su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones, tras su derrota en Múnich (4-0) y su triunfo 3-2 ante el Salzburgo. Él suma tres puntos. El Lokomotiv, su rival, uno.

'Es un partido muy importante para nosotros. Ojalá que nos podamos llevar la victoria. Sabemos que va a ser muy difícil. Pero el equipo tiene mucha moral. Anímicamente nos encontramos bien y físicamente creo que el equipo está también muy bien', expresó Vitolo de la visita a Moscú, donde se traslada este domingo. En la expedición figuran Luis Suárez y Saúl, de vuelta a la convocatoria. EFE.