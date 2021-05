La reciente cinta de Soderbergh, pieza central de Festival de Cine de Tribeca

Nueva York, 20 may (EFE).- La más reciente cinta del estadounidense Steven Soderbergh, 'No Sudden Move', fue seleccionada para ser la pieza central del Festival de Cine de Tribeca, que este año celebra su 20 aniversario, en lo que supondrá el estreno mundial de la película.

El largometraje, que se estrenará el próximo 18 de junio en una proyección en el espacio exterior Battery Park, en el sur de Manhattan, está protagonizada por Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour, Ray Liotta, Jon Hamm, Amy Seimetz y Brendan Fraser, entre otros.

El argumento se centra en un grupo de criminales a pequeña escala, en el Detroit de 1954, que son contratados para robar lo que ellos creen que es un simple documento. Pero, cuando su plan falla, la búsqueda de quien los contrató los lleva a interactuar con personas de todos los estratos sociales de una ciudad dividida por el racismo.

'Hace un año estaba en cuarentena en Tribeca, así que no pensé que podríamos volver 12 meses después con la proyección de una nueva película para un público en vivo en nuestro barrio. Estoy muy contento', dijo en un comunicado Soderbergh.

Por su parte, la directora de contenido del Festival de Cine de Tribeca, Paula Weinstein, subrayó el hecho de que 'una vez más, Steven ha conseguido reunir a un elenco de grandes figuras'.

'El público del festival está deseando volver a celebrar la experiencia de ir al cine de nuevo, y esta película será muy entretenida', agregó.

El festival neoyorquino, que cuenta con más de un centenar de películas de una veintena de países, se celebrará del 9 al 20 de junio, tanto con eventos online como presenciales repartidos por los 5 distritos de la ciudad, aunque la mayoría de ellos tendrán lugar en espacios exteriores.

Los organizadores anunciaron en las últimas semanas que el certamen abrirá la muestra con el estreno de 'In The Heights', un musical de sabor latino inspirado en la primera obra de teatro que escribió Lin-Manuel Miranda, y que cerrará con la reapertura del icónico espacio Radio City Music Hall tras más de un año de clausura, aunque aún no se conoce qué película se proyectará. EFE