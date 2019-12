La reina de España apoya esfuerzos por la salud frente al cambio climático

Madrid, 3 dic (EFE).- La reina Letizia de España apoyó este martes los esfuerzos para preservar la salud en la lucha contra el cambio climático, al asistir a un panel que trató este problema, en la segunda jornada de la cumbre del clima que se celebra en Madrid.

'Invertir en acción climática para la salud; reducir las emisiones, limpiar nuestro aire, salvar vidas', era el título de este panel que se ha desarrollado por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Tras ofrecer el lunes una recepción junto al rey Felipe VI a los líderes y jefes de delegaciones asistentes a esta cumbre, la reina acudió hoy a este acto, en el que escuchó los mensajes de expertos de la OMS en la lucha contra el cambio climático y también de la ministra española de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo.

Carcedo, quien subrayó que cada vez es más difícil que algunos puedan seguir poniendo en duda el cambio climático, resaltó el compromiso de su departamento en esa lucha y lamentó que el calentamiento del planeta esté hipotecando la salud presente y futura de muchos niños.

Tras recordar que se estima que cada año mueren siete millones de personas en el mundo (600.000 de ellas niños) por enfermedades relacionadas con la contaminación, explicó que España cuenta con medidas para prevenir esos problemas y que su Ministerio tiene la intención de presentar en los próximos meses un plan nacional de salud y medio ambiente.

El presidente de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, participó en el panel mediante un vídeo en el que intentó concienciar de la necesidad de hacer frente al calentamiento del planeta por el bien de la salud de la humanidad.

También en sendos vídeos expresaron su apoyo a la cumbre tanto el exsecretario de Estado de Estados Unidos John Kerry como el exgobernador de California el actor Arnold Schwarzenegger.

En el panel intervinieron, entre otros, la secretaria general adjunta de la Organización Meteorológica Mundial, Elena Manaenkova; Omnia El Omrani, de la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, y David Imbago, representante de la Asociación para la Salud Materna, del Recién Nacido y del Niño.

El hilo conductor de todas las intervenciones fue el efecto nocivo para la salud que conlleva el cambio climático y la necesidad de actuar también en este ámbito.

Consideraron que la relación entre aire contaminado y salud es más que evidente y abogaron por una mayor contribución de los países para salvaguardar la salud de las personas de los efectos del cambio climático.

Asimismo, se resaltó la necesidad de no fallar en el objetivo de reducir el calentamiento del planeta porque no hay alternativa y que no puede aceptarse sin más la cifra de siete millones de personas que mueren cada año por la contaminación.

Los organizadores del panel agradecieron a la reina Letizia su apoyo y le pidieron que no ceje en ese respaldo. EFE