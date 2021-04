La República Dominicana reabre parcialmente las escuelas

Santo Domingo, 6 abr (EFE).- La República Dominicana reabrió este martes de forma parcial la docencia en las escuelas públicas, tras el cierre de los centros educativos en marzo de 2020 a causa de la situación impuesta por el coronavirus.

En principio se impartirá docencia en 48 de los 158 municipios del país, los cuales presentan un nivel de contagio de la covid-19 no mayor del 5 %, según el Ministerio de Educación.

Están convocados estudiantes de primera infancia, del primer ciclo de primaria y de sexto año de secundaria, quienes permanecerán entre 2 y 4 horas en las aulas y complementarán los contenidos con la educación a distancia.

En la tercera semana de abril se unirán los estudiantes del subsistema de jóvenes y adultos.

'El paso que estamos dando hoy combina educación a distancia con educación semipresencial (...) y es un signo de que el país vuelve a ponerse en marcha', dijo el presidente del país, Luis Abinader, en un acto en la Escuela Juana Taveras Liriano, en San Antonio de Guerra, en la provincia de Santo Domingo.

El gobernante recordó, además, que la República Dominicana, que acumula, 254.603 casos de covid-19 y 3.355 decesos, es el país con la tasa más baja de letalidad por coronavirus del continente, por lo que, a su juicio, la vuelta a las escuelas es segura tras el protocolo de bioseguridad aprobado por Educación y Salud Pública.

Por su lado, el titular de Educación, Roberto Fulcar, llamó a 'no tener miedo al retorno' gradual de las escuelas y recordó que la convocatoria no es obligatoria, ya que si una familia decide no enviar a su hijo a la escuela este puede continuar recibiendo clases a distancia.

'Será un proceso controlado, con seguimiento riguroso día a día. Si en el camino ocurriera un rebrote (de la covid) estamos organizado junto al Ministerio de Salud Pública para atenderlo inmediatamente', dijo Fulcar.

El año escolar 2000-2021 comenzó oficialmente el 2 de noviembre por internet, televisión y radio para todos los alumnos del sistema educativo nacional, que suman 2,8 millones de estudiantes desde primaria hasta bachillerato. EFE