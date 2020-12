La resistencia bielorrusa recoge el premio Sájarov y promete seguir luchando

Laura Zornoza

Bruselas, 16 dic (EFE).- La oposición democrática de Bielorrusia, una iniciativa de un grupo de mujeres valientes, figuras políticas y de la sociedad civil que ha plantado cara a Alexandr Lukashenko después de las elecciones fraudulentas del pasado agosto, recibió el premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo.

La líder opositora que disputó la presidencia a Lukashenko, Svetlana Tijanóvskaya, es uno de los rostros visibles de esta iniciativa, que ha puesto contra las cuerdas al considerado como el último dictador de Europa y ha recogido el galardón en Bruselas este miércoles acompañada de muchos de sus compañeros, pero también en nombre de quienes están en la cárcel o exiliados.

La mención de nombres como el de la dirigente opositora y música María Kolésnikova, en prisión desde septiembre, o de Serguéi Tijanovski, el marido de Tijanóvskaya, ha arrancado los aplausos del hemiciclo.

'¿Qué mejor reconocimiento de que somos librepensadores, qué mejor motivación para seguir adelante? Estamos destinados para ganar y ganaremos', afirmó Tijanóvskaya al recoger el premio.

Han sido estas dos mujeres, junto a la también activista Veronika Tsepkalo, las que han logrado organizar la resistencia contra Lukashenko después de que tres hombres cercanos a ellas y a la vez prominentes en la escena opositora bielorrusa se vieran obligados a huir o fuesen encarcelados.

El marido de Tijanóvskaya, el bloguero más popular del país, fue detenido por organizar mítines; el jefe de Kolésnikova, Víctor Babariko, fue encarcelado por delitos económicos, y el marido de Tsepkalo, Valeri, abandonó el país antes de ser procesado tras intentar concurrir a las elecciones.

Sin experiencia previa en política, estas tres mujeres han coordinado un movimiento que lleva desde agosto sacando a las calles de Bielorrusia a miles de personas cada domingo pese a la muy tangible amenaza de la represión, la violencia o el encarcelamiento arbitrario. 'El mundo', dijo la líder opositora, 'ha visto el despertar de Bielorrusia'.

DEDICADO A LOS MANIFESTANTES

Tijanóvskaya señaló que el premio que reciben pertenece precisamente a los 'miles de bielorrusos que les inspiran': las mujeres valientes, los trabajadores, los médicos, estudiantes, abogados, escritores, periodistas y activistas que continúan su lucha.

'Soy una de miles de bielorrusos que solía tener miedo. Un muro invisible de miedo se construyó sobre nosotros y nos retuvo durante casi tres décadas. Pero este año todo ha cambiado y estamos unidos en nuestra aspiración de cambio. Unidos creemos que el muro del miedo puede destruirse ladrillo a ladrillo', afirmó.

La líder opositora también recordó a la premio Nobel de Literatura Svetlana Alexiévich, que también forma parte del Consejo de Coordinación y quien en sus historias, explicó, habla de 'pequeños grandes hombres' a la luz de eventos históricos, un 'homenaje al sufrimiento y la valentía en nuestros tiempos'.

'Para mí, estos 'pequeños grandes hombres' son todos y cada uno de los bielorrusos que participan en las protestas pacíficas contra la violencia y la anarquía. Cada uno de ellos es un héroe, un ejemplo de valentía, compasión y dignidad. La libertad se construye con gestos sencillos y a menudo requiere una resistencia sin miedo', relató.

Tijanóvskaya agradeció el galardón en nombre del Consejo de Coordinación, pero durante una rueda de prensa posterior a la ceremonia dejó un recado a la Unión Europea.

'Pedimos que no haya interferencias externas en los asuntos internos de Bielorrusia, pero defender los derechos humanos y la democracia no es interferir. Sin una Bielorrusia libre no habrá una Europa libre', advirtió.

La Unión Europea ya ha acordado poner en marcha los preparativos para una nueva tanda de sanciones contra el régimen de Bielorrusia, que en la actualidad afectan al propio presidente del país, Alexandr Lukashenko.

El premio Sájarov es la más reciente demostración del apoyo europeo a la oposición y al pueblo bielorrusos tras las elecciones presidenciales del pasado mes de agosto, en las que Lukashenko se alzó con la victoria con el 80 % de los votos pero que han sido tildadas de fraudulentas por la comunidad internacional y a la que sucedieron manifestaciones multitudinarias reprimidas por el Gobierno.

ACTIVISTAS HONDUREÑOS POR EL MEDIOAMBIENTE, FINALISTAS

En esta edición, resultaron finalistas la ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016, y los activistas de Guapinol (Honduras), encarcelados por participar en una protesta pacífica contra una empresa minera, así como el arzobispo de Mosul (Irak).

El Parlamento Europeo concede desde 1988 el premio Sájarov, un galardón nombrado en honor al físico soviético y disidente político Andréi Sájarov, que reconoce a individuos y organizaciones excepcionales en su defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Dotado con 50.000 euros, desde entonces lo han recibido personalidades como el líder sudafricano Nelson Mandela, la joven activista paquistaní Malala Yousafzai, la plataforma española ¡Basta Ya! y opositores al régimen cubano como las Damas de Blanco o Guillermo Fariñas.

En la edición de 2019, el galardón recayó en el activista por los derechos de los uigures en China Ilham Tohti, un profesor universitario condenado en 2014 a cadena perpetua por defender a esta minoría musulmana en el país asiático. EFE

