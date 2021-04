La resistencia empieza en el Metropolitano

Madrid/Eibar, 17 abr (EFE).- Tras dos semanas de tortuosos viajes a Sevilla, el líder regresa a casa. En el Wanda Metropolitano y contra el Eibar (16.15 horas) comienzan las ocho jornadas de resistencia que el Atlético tiene que superar para ser campeón, este domingo sin el uruguayo Luis Suárez ni el portugués Joao Félix.

Reducida al mínimo su diferencia al frente de la tabla -un punto sobre el Real Madrid y dos sobre el Barcelona, al que se enfrentará el 8 de mayo en el Camp Nou- por los 16 puntos perdidos de los últimos 33 en juego, al Atlético ya no le quedan opciones de tropiezo. Un paso en falso y será desplazado del liderato.

Es un 'momento de resistencia' como lo bautizó el entrenador argentino Diego Pablo Simeone tras el empate en el Benito Villamarín contra el Betis -entre ése 1-1 y la derrota con el Sevilla (1-0) los rojiblancos se han dejado cinco puntos en la ciudad de la Giralda-, que se alargará las próximas seis semanas en ocho jornadas.

Un tenso final que el líder tendrá que comenzar sin su mejor delantero: el uruguayo Luis Suárez, ausente por sanción ante el Betis, se lesionó también esa misma semana, dolencia que le deja fuera del duelo de este domingo y probablemente del próximo en el Metropolitano ante el Huesca. Tampoco estará mañana el portugués Joao Félix, por un esguince de tobillo ocurrido en el Villamarín.

Aun así, Simeone no quiere mirar más allá de la jornada de este domingo. 'Tenemos un partido mañana muy importante contra un equipo que tiene distintas situaciones de necesidad, pero con el objetivo igual que nosotros, que es ganar. Enfocamos toda la semana mirando a ese encuentro', dijo este sábado al ser preguntado por si ve a su equipo capaz de resistir al frente de la tabla hasta el final.

La única buena noticia para el ataque rojiblanco es el retorno de Marcos Llorente, una vez superado el partido de sanción por sus cinco amarillas. El madrileño, comodín de Simeone, partirá como delantero acompañando al argentino Ángel Correa. El ariete francés Moussa Dembélé está listo, pero esperará en el banquillo.

En defensa, Simeone trabajó durante la semana con Sime Vrsaljko como lateral derecho, pero el croata se llevó un golpe en el entrenamiento de este sábado que le convierte en duda, aunque en el Atlético creen que no tendrá problemas para entrar en la convocatoria. Stefan Savic, José María Giménez y Renan Lodi completarían la defensa en 4-4-2, aunque Simeone no descarta a Mario Hermoso para jugar con tres centrales.

Por delante, Koke Resurrección y Héctor Herrera dirigirán el juego, con Saúl Ñíguez por la derecha -Thomas Lemar se ha entrenado aparte hasta el jueves, por las molestias que le dejaron fuera del duelo ante el Betis- y Yannick Carrasco por la izquierda; mientras que Llorente y Correa tendrán la responsabilidad de marcar.

Para el Eibar, colista de LaLiga Santander, ganar en el campo del líder no solo es una misión difícil, sino histórica, ya que no lo ha conseguido en sus nueve visitas entre todas las competiciones.

El único resquicio de esperanza para el equipo eibarrés es que el Atlético no es el equipo arrollador de la primera vuelta y que los armeros tienen que puntuar para no descolgarse definitivamente de la lucha por la permanencia, que marca el Valladolid con 4 puntos más.

Mendilibar recupera a dos de sus siete lesionados: Marko Dmitrovic, que causó baja en el calentamiento del partido de la pasada semana ante el Levante, y José Recio, quien tras varias semanas en el dique seco ha entrenado ya con el grupo y entra en la convocatoria, si bien su reaparición se antoja prematura.

No estará una jornada más su gran estrella, el reciente internacional con España Bryan Gil, que sigue lesionado, ni Roberto Correa, que se recupera lentamente de su larga afección muscular. Yoshinori Muto, Pedro Bigas y Eduardo Expósito completan el parte de bajas, mientras que por sanción se queda fuera Pape Diop.

Esta situación obligará a Mendilibar a volver a convocar a tres jugadores del filial: Dufur, Arieta y Atienza -quien ante las numerosas bajas podría entrar en el centro del campo en el once inicial en lugar de Diop-, que ya fueron llamados la pasada semana ante el Levante.

El resto de la convocatoria la compondrían además del once probable: Yoel, Soares, Burgos, Pedro León, Quique, Enrich, Recio, y los jugadores del filial Dufur y Arieta.

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko o Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Saúl, Herrera, Koke, Carrasco; Llorente y Correa.

Eibar: Dmitrovic; Pozo, Arbilla, Oliveira, Cote; Atienza, Sergio Álvarez, Aleix García, Inui, Kevin Rodrigues y Kike García.

Árbitro: César Soto Grado (Comité Riojano).

Estadio: Wanda Metropolitano

Hora: 16.15 (CET), 14.15 (GMT).

Puestos: Atlético (1º, 67 puntos); Eibar (20º, 23 puntos).

La clave: La capacidad ofensiva de un Atlético sin su máximo artillero, Luis Suárez, ni su jugador de más talento, Joao Félix.

El dato: El Eibar nunca ha ganado en casa del Atlético en nueve visitas entre todas las competiciones, aunque rescató dos empates de sus tres apariciones en el Wanda Metropolitano y en la ida en Ipurúa complicó sobremanera la vida al líder con un penalti inicial marcado por el portero serbio Marko Dmitrovic

Las frases:

- Simeone: 'Tenemos un partido muy importante contra un equipo que tiene distintas situaciones de necesidad, pero con el objetivo igual que nosotros, que es ganar'.

- Mendilibar: 'Estamos temerosos por las circunstancias en las que nos encontramos. No estamos como solemos en los momentos de presión, no atacamos con el balón como atacábamos. Si no hacemos eso, con un equipo como el Atlético de Madrid no tenemos nada que hacer'.

El entorno: El Atlético regresa a su feudo del estadio Wanda Metropolitano después de dos tortuosas visitas a Sevilla en las que ha sacado solo un punto de seis en juego (derrota 1-0 ante el Sevilla y empate 1-1 ante el Betis). En él encadenará dos duelos ante equipos en la pelea por la salvación, Eibar y Huesca.

