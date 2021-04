La rusa Listunova, campeona de Europa a los 15 años; Iordache, hospitalizada

Madrid, 23 abr (EFE).- La rusa Viktoria Listunova, de15 años, se proclamó este viernes nueva campeona de Europa de gimnasia artística, tras superar a la gran favorita, su compañera Angelina Melnikova, en el torneo continental que se disputa en Basilea (Suiza).

La campeona mundial júnior de 2019 logró su primer gran título de categoría absoluta con 56,731 puntos, por 55,423 (-1,299) de Melnikova, cinco años mayor.

Otra adolescente, la británica Jessica Gadirova, de 16 años, fue tercera (55,100).

La rumana Larisa Iordache, favorita al podio y que en la ronda de clasificación logró una plaza olímpica, no pudo disputar la final al permanecer ingresada en un hospital debido a una infección renal.

La gimnasta subió a las redes sociales una fotografía en la que aparece sentada en la cama del centro sanitario y comenta: 'Sé que hoy es la final. Por desgracia, no podré competir... porque aún no he dejado el hospital. Sí puedo decir que estoy mucho mejor y espero que mi salud mejore cada vez más. Gracias por preocuparos'.

Listunova sucede como portadora de la corona europea a la francesa Melanie de Jesús dos Santos, que en Basilea solo compite en dos aparatos y no pudo optar a las medallas del concurso completo.

Melnikova, que fue subcampeona olímpica por equipos en Río 2016 y bronce absoluto en el mundial de 2019, había sido la mejor el miércoles en la ronda de clasificación.

Se puso al frente de la final en su primera rotación, con el salto (14,733). Pero luego se cayó en las asimétricas y, aunque las jueces no la castigaron en exceso (13,733), fue adelantada por Listunova.

Volvió a sufrir una caída en la barra de equilibrios (12,833) y perdió con ello prácticamente todas sus opciones de victoria.

Recuperó en el ejercicio de suelo, con nota de 14,133 por 13,866 de Listunova, pero no fue suficiente margen para superarla.

Otra británica, Amelie Morgan, y la alemana Elisabeth Setiz (27) completaron las cinco primeras posiciones. EFE