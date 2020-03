La rusa Sótnikova, campeona olímpica en 2014, abandona el patinaje artístico

Moscú, 2 mar (EFE).- La primera campeona olímpica de patinaje artístico femenino individual en la historia de Rusia y la URSS, Adelina Sótnikova, anunció este lunes su retirada a los 23 años.

'Quiero decir oficialmente una cosa, he terminado con el deporte profesional, eso es seguro, porque en estos momentos quiero estar sana, feliz', afirmó este lunes Sótnikova en un programa del canal de televisión Rossiya-1.

'Es triste y difícil para mí decir esto. Continuaré haciendo felices a mis fans, pero no a nivel profesional. Lo echo mucho de menos. Cuando veo competiciones se me rompe el corazón, porque quiero (competir), pero desafortunadamente mi salud no me lo permite', señaló.

La última vez que Sótnikova participó en una competición fue en la temporada 2015-16, según la agencia TASS.

'Quiero dar las gracias a todos por su apoyo, por su amor. Esto es como una gran familia. Mi relación con el patinaje no se ha acabado, pero a nivel profesional sí se ha terminado', añadió.

La deportista conquistó con 17 años la medalla olímpica en los Juegos de Invierno de Sochi (Rusia) en 2014, cuando se impuso sorprendentemente a la surcoreana Kim Yu-na, favorita y defensora del título olímpico, en una decisión que muchos expertos de todo el mundo calificaron de errónea.

Sótnikova entrenó de 2004 a 2017 en el CSKA de Moscú bajo las directrices de Elena Buianova.

En la temporada 2007-08 debutó en el Campeonato de Rusia entre los juniors, obteniendo el décimo lugar. Un año después ganó el torneo.

Además, en 2008, a la edad de 12 años, participó en el primer campeonato de adultos de Rusia, en el que ganó una medalla de oro, convirtiéndose en la segunda patinadora artística en la historia de los campeonatos nacionales de Rusia y la URSS en ganar el torneo a esa edad.

La primera fue Buianova en la temporada 1975-76.

En total Sótnikova consiguió cuatro oros en los campeonatos nacionales de Rusia a lo largo de su carrera. EFE