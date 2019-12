La rusa Zagitova anuncia que se tomará un descanso de las competiciones

Moscú, 14 dic (EFE).- La rusa Alina Zagitova, de 17 años, campeona olímpica, mundial y europea de patinaje artístico sobre hielo, ha anunciado que se tomará un descanso por un tiempo indefinido de las competiciones.

'No me iré, pero no participaré en los próximos campeonatos rusos. Quiero dejar claro desde el principio que, sin el procedimiento de selección (a nivel nacional), no voy a exigir participar en el Campeonato Europeo o el Campeonato Mundial. Siempre he sido elegida para participar (en esos eventos) en una competencia justa', dijo en una entrevista a una cadena de televisión rusa.

Zagitova señaló sin embargo que seguirá entrenándose, porque es 'lo adecuado', ya que aprenderá 'nuevos elementos' del patinaje artístico sobre hielo.

También se mantendrá fiel a su entrenadora, Eteri Tutberidze, dijo, según recoge la agencia oficial TASS.

Tutberidze, a su vez, dijo que Zagitova volverá a pisar las pistas de hielo cuando comience a echar de menos las competiciones.

'Es su decisión y, lamentablemente, no la tomó de la nada. Alina ha estado hablando de ello durante 18 meses. No ha sido una sorpresa. Los últimos 18 meses mientras seguía compitiendo y luchando fueron difíciles', recalcó la entrenadora.

Reveló que todo el equipo entrenador de Zagitova intentó convencerla de que continuara.

Zagitova ha revolucionado el patinaje con ejercicios de alta dificultad técnica que sus adversarias no pueden igualar.

En los Juegos Olímpicos de PyeongChang de 2018 realizó los once saltos de su ejercicio libre en la segunda mitad del programa, lo que le permitió beneficiarse de la mayor puntuación que ello supone.

Además de la medalla de oro obtenida en PyeongChang, Zagitova se convirtió este año en campeona mundial.

Es la primera patinadora artística rusa en ganar todos los premios en las principales competiciones individuales, ya que también es la ganadora del Campeonato Europeo de 2018 en Moscú y medallista de oro de la Final del Gran Premio 2017-2018 en Nagoya.

Durante esta temporada, Zagitova fue segunda en el Gran Premio en Francia y tercera en Japón, pero terminó sexta en la Final del Gran Premio. EFE