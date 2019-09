La sección de Tiempo de Historia de Seminci gira su mirada hacia la mujer

Valladolid (España), 17 sep. (EFE).- La sección Tiempo de Historia de la inminente Semana Internacional de Cine de Valladolid (64 Seminci) gira su mirada hacia la mujer como protagonista, con documentales como "Delband", del iraní Yaser Talebi; "Silvia", de la argentina María Silvia Esteve; y "The magic life of V", del búlgaro Tonislav Hristov.

"Shooting the mafia", pieza en la que la británica Kim Longinotto aborda la biografía de la fotógrafa siciliana Letizia Battaglia, completa esta apuesta de la Seminci por retratar la experiencia vital de diferentes personajes femeninos.

Hasta dieciséis documentales internacionales y nueve cortometrajes forman parte de Tiempo de Historia, que aborda también otros temas como el talento perdido, los efectos del capitalismo salvaje, el cine como documento histórico, la distancia geográfica y generacional, las consecuencias de la violencia o la búsqueda de la propia identidad.

Son obras cinematográficas procedentes de Irán, Siria, Reino Unido, Brasil, Polonia, Irlanda, Francia, Suecia, Camboya, Argentina y Estados Unidos, mientras que dos de ellas son españolas o coproducidas.

Competirán por el primer y segundo premio de la sección, dotados con 20.000 y 10.000 euros, respectivamente, explicó la organización del festival en un comunicado.

Además de esa mirada hacia la mujer como protagonista de historias vitales, los documentales que abordan la cultura son "The Changin’ times of Ike White", de Dan Vernon (Reino Unido), y "El viaje de Javier Heraud", de Javier Corcuera (Perú/España).

El resto de obras que serán proyectadas en esta sección son "Estou me guardando para cuando o carnaval chegar", de Marcelo Gomes (Brasil); "In touch", de Pawel Ziemilski (Polonia/Islandia); "Lagun y la resistencia frente a ETA", de Belén Verdugo Orecife (España); "The cave", de Feras Fayyad (Siria/Dinamarca/Alemania/Estados Unidos/Catar), "Kabul city in the wind", de Aboozar Amini (Países Bajos/Afganistán/Japón/Alemania); y "Transnistra", de Anna Eborn (Suecia/Dinamarca/Bélgica).

Completarán el cartel de los largometrajes de Tiempo de Historia "Nhà Cây", de Truong Minh Quý (Singapur/Vietnam/Alemania/Francia/China); "Talking about trees", de Suhaib Gasmelbari (Francia/Sudán/Alemania/Catar/Chad), "Heimat ist ein raum aus zeit", de Thomas Heise (Alemania/Austria); y "Yub menh bong keunh oun nho nhim", de Kavich Neang (Camboya/Francia).

La Seminci programará además nueve cortometrajes dentro de la competición de esta sección: "Akaboum" (Manon Vila, Francia), "All on a Mardi Gras Day" (Michal Pietrzyk, Estados Unidos), "Bab Sebta" (Randa Maroufi, Francia/Marruecos), "Los espacios confinados" (Razzak Ukrainitz, España/Francia/Israel), "Frisson d’amour" (Maxence Stamatiadis, Francia), "El infierno" (Raúl de la Fuente Calle, España), "Love 404" (Agata Baumgart, Polonia), "Misericórdia" (Xavier Marrades, España/Brasil) y "Scenes from a dry city" (François Verster y Simon Wood, Sudáfrica/Estados Unidos).EFE