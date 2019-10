La secretaria general de la FEI dice que Latinoamérica es clave en la hípica

Barcelona, 6 oct (EFE).- La secretaria general de la Federación Ecuestre Internacional (FEI), Sabrina Ibáñez, ha asegurado hoy que los países de América Latina serán fundamentales en el desarrollo de los deportes ecuestres debido a su “carácter abierto y comunicativo”.

Ibáñez, nacida en Estados Unidos pero con raíces salvadoreñas por parte de padre, ha recordado en una entrevista con Efe que “las federaciones latinoamericanas han sido ladrillos claves en el crecimiento de la FEI desde su fundación” y que, en la actualidad, es una de las regiones con mayor potencial en sector de la hípica.

En los últimos diez años, según cifras de la propia FEI, se produjo un incremento del 46 % en el registro de atletas latinos para competir a nivel internacional, un 50 % más de caballos profesionales y un 73 % más de concursos internacionales en tierras latinoamericanas, con 914 torneos organizados en 2018, de un total de 4.416 a nivel global.

La ejecutiva ha querido señalar que esta influencia no es solo numérica e hizo referencia también a la calidad en los resultados obtenidos por los países del área de Latinoamérica.

Los Juegos Panamericanos nacieron en Argentina en 1951 y solo participaron 4 países, en la edición del año pasado en Lima (Perú) fueron 19, un hecho “fantástico” para Ibáñez.

Este fin de semana se disputa en Barcelona la final de la Copa de Naciones de salto a caballo, el torneo más importante por equipos del calendario, donde se reparte el último billete para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en esta disciplina y donde Colombia mantiene sus opciones.

“Estamos contentos de que México vaya a la Olimpiada en salto, Brasil en todas las disciplinas, España de momento solo en doma clásica”, ha enumerado.

La FEI se encuentra inmersa en un proceso de modernización de los deportes de hípica, con el objetivo de atraer nuevos seguidores y consolidar un alto nivel de popularidad.

Además de mejorar las retransmisiones televisivas con cámaras aéreas y un sistema de datos más completo y didáctico para el espectador, la secretaria general cree que la competición necesita nuevos países ganadores, “no solo en Europa, sino en el mundo entero y los latinos están empujando”.

Sabrina Ibáñez es la primera mujer en ostentar el cargo de secretaria general de la FEI, fundada en 1921, aunque en su opinión este hecho es un ejemplo más de la igualdad de un deporte en el que compiten al mismo tiempo hombres y mujeres sin distinción.

“Cuando me mudé para Suiza a buscar trabajo descubrí que estaba la Federación Ecuestre Internacional allí y como mi pasión son los caballos, fue un matrimonio casi desde el principio, desde 1991; cuando en 2014 me dijeron que era la primera mujer, no me había dado ni cuenta”, ha comentado.

Para ella, el hecho diferencial es que su carácter latino, “más abierto y comunicativo”, es una invitación a que todos “hablen y debatan” los pasos para impulsar el desarrollo de un mundo que es su pasión: “Cuando estás en la arena y no solo ves, sino también oyes, el salto de un caballo te produce escalofríos”. EFE