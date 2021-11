La selección brasileña arropa a un hincha de 9 años insultado por su afición

Sao Paulo, 10 nov (EFE).- La comisión técnica y algunos jugadores de la selección brasileña, entre ellos Neymar, se solidarizaron con un hincha del Santos de 9 años que fue increpado por otros aficionados del club por pedirle la camiseta a un futbolista rival.

'Le hemos invitado para que pueda estar aquí con nosotros porque, como padres y personas, tenemos la obligación de ser educadores, de dar ejemplo', señaló el seleccionador de la Canarinha, Tite, en una rueda de prensa este miércoles, en Sao Paulo.

Su auxiliar técnico, César Sampaio, incluso se emocionó al solidarizarse con el joven y recordar que él fue formado por los valores que le transmitió el deporte porque sus padres estaban todo el día trabajando.

El incidente ocurrió el pasado domingo en el estadio Vila Belmiro, instantes después de que el Santos cayera derrotado por 0-2 ante su rival de patio, el Palmeiras, por el Campeonato Brasileño.

Al finalizar ese encuentro, Bruno do Nascimento le pidió la camiseta al portero Jailson, del Palmeiras, un gesto que provocó la ira de otros aficionados santistas, que empezaron a increparle junto a su padre, quien llegó incluso a ser agredido, según medios locales.

El asunto tomó tal repercusión que dos días más tarde el niño de 9 años, quien juega en las categorías inferiores del Santos, compartió un vídeo en sus redes sociales en el que pidió disculpas por haber pedido y recibido la elástica del arquero rival.

'Disculpen si alguien se ofendió porque agarré la camiseta de Jailson, es que me gusta mucho. No soy palmeirense. Es que me gusta mucho Jailson', lamentó.

A partir de ahí, diferentes clubes y jugadores brasileños se han movilizado para apoyar al muchacho, entre ellos Neymar, quien se encuentra concentrado con la selección para enfrentarse a Colombia y Argentina por las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

'Bruninho, eres un gigante, 'menino'. Qué personalidad al hacer ese vídeo, algo que ningún idiota que te insultó tiene el coraje de hacer', afirmó Neymar en sus redes sociales.

El astro brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' también salió en defensa del chico, al que le dijo que 'no necesita pedir disculpas por ser un enamorado del fútbol'.

'Nuestro deporte es lindo, pero sería mejor si todos los aficionados tuvieran corazón', apuntó el exdelantero de 81 años.

El momento más emocionante ocurrió este miércoles con Tite y su auxiliar técnico, César Sampaio.

'Bruninho, ¡un abrazo nuestro de todo corazón! Hay que aprender a respetar, a respetar el sentimiento', manifestó el seleccionador.

Por su parte, un Sampaio al borde de las lágrimas resaltó que la importancia de 'cualquier deporte, más allá de ganar o perder, está en los valores agregados' que transmite.

'Yo fui formado por el deporte. Mis padres no conseguían, tenían que trabajar y estuve mucho tiempo en la calle. No pierdas ese amor por tus ídolos, tu amor por el deporte, porque yo soy fruto de todo eso', resaltó visiblemente emocionado. EFE

