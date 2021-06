La selección de Suecia, 'impactada' por Eriksen

Sevilla (España), 13 jun (EFE).- 'Hay una rivalidad entre los dos países, pero eso no es importante. Es un ser humano, un compañero y estamos pensando en él', dijo Sebastian Larsson, el capitán de la selección sueca sobre el desplome del danés Christian Eriksen en el partido contra Finlandia, del que se enteraron cuando viajaron a Sevilla y por el que quedaron 'impactados', según expresó este domingo.

'Nos enteramos de la noticia terrible de Christian Eriksen cuando íbamos a España. No pensamos en los países cuando sucede algo así, pensamos en un compañero, en otro ser humano y quiero mandarle mi apoyo a Eriksen, a su familia y a sus compañeros. Ojalá podamos verle pronto', dijo Larsson antes de las preguntas de los medios de comunicación durante una rueda de prensa telemática.

'Claro que lo hemos hablado mucho dentro del grupo. Estábamos esperando noticias positivas y preguntado para pedir más detalles. Estoy con muchísimas ganas de jugar, todos tenemos muchísimas ganas de jugar, pero, antes de eso, estamos pensando en Christian, en su familia. Es una situación terrible. No me la puedo ni imaginar', continuó el capitán, que remarcó que el 'fútbol no es lo más importante en el mundo'.

'Cuando llegamos a España, hablamos en ese momento, porque recibimos muchos mensajes en nuestros móviles. No podíamos entender del todo lo que estaba pasando, había muchas imágenes, pero lo hablamos mucho en el avión y en el autobús. No hubo ninguna reunión oficial', apuntó Jan Anderssen, el seleccionador de Suecia.

'Fue un gesto increíble de Simon Kjaer (el primero que acudió para ayudar a Eriksen cuando cayó desplomado). Yo no tengo ninguna experiencia en estas cosas. No creo que sea algo que estemos obligados a saber, pero es positivo que haya gente que pueda reaccionar así y que hubiera médicos en el campo', contó Larsson.

'Nos hemos hecho muchísimas pruebas antes del torneo, también con nuestros equipos. Me siento con plena confianza de que hemos hecho las pruebas necesarias', contestó el capitán sobre la preocupación que puede generar en el equipo para su partido de este lunes en el estadio de La Cartuja de Sevilla ante España.

'No me siento preocupado. Espero que sea el único suceso de este tipo. Nos ha llegado la noticia de que Christian se encuentra bastante bien', dijo el entrenador.

Ni Sebastian Larsson ni el seleccionador, Jan Anderssen, entraron a valorar la reanudación del partido una vez Eriksen fue trasladado a un hospital.

'Es muy difícil meterte en esa situación. Creo que hicieron lo correcto. Es responsabilidad de la UEFA tomar la decisión. No existe la decisión perfecta, pero esperamos que los jugadores tuvieran voto en esa decisión', explicó el centrocampista sueco, mientras que el técnico opinó: 'Es muy difícil poder entender sus sensaciones. Es difícil tomar decisiones en esos momentos'. EFE