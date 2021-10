La selección española reconoce a Gasol como 'ejemplo y referente'

Madrid, 6 oct (EFE).- Los internacionales Sergio Busquets, David De Gea y César Azpilicueta pusieron voz al reconocimiento que la selección española hizo a Pau Gasol, al que definieron como 'ejemplo y referente del deporte español y mundial', antes de enfrentarse este miércoles a Italia en la semifinal de la Liga de Naciones en Milán.

'Enhorabuena por tu carrera, para los que hemos podido disfrutar de todo lo que has hecho dentro de la pista, lo que has representado fuera y como lo has transmitido eres un ejemplo para todos los deportistas españoles. Te felicito por ello y te deseo lo mejor en esta nueva etapa', dijo el barcelonista Sergio Busquets.

En un mensaje difundido por la Federación Española de Fútbol (RFEF), el portero del Manchester United, David De Gea, transmitió su enhorabuena a Gasol 'por ese pedazo de carrera', que le ha convertido en 'un referente del deporte español y mundial'.

'Quiero desearte lo mejor en tu nueva etapa, nueva vida', añadió.

'Me gustaría felicitarte por tu espectacular carrera. Eres un ejemplo para todos lo deportistas más allá del baloncesto y me gustaría desearte lo mejor para el futuro', agregó el jugador del Manchester City César Azpilicueta. EFE

