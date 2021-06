La selección será vacunada este viernes con la 'pauta completa'

Las Rozas (Madrid), 10 jun (EFE).- La selección española será vacunada este viernes a las 10.00 horas en la Ciudad del Fútbol de la localidad madrileña de Las Rozas por las Fuerzas Armadas 'mediante el suministro de diferentes vacunas en función de la situación de cada miembro' y con 'la pauta completa', según anunció este jueves la Real Federación Española de Fútbol en un comunicado.

'La finalidad de esta vacunación es facilitar que España pueda disputar la Eurocopa 2020 con plenas garantías de seguridad, además de permitir al equipo nacional competir en igualdad de condiciones con otras selecciones participantes que ya han sido inmunizadas', afirmó el organismo, que expresó su agradecimiento y satisfacción 'ante la sensibilidad mostrada por el Gobierno de España'.

'De esta forma, el combinado nacional finalizará el día de mañana con la pauta completa de vacunación para preservar la salud y la seguridad de la delegación española en un evento de esta envergadura, quedando atendida la petición de la RFEF ante tan excepcional situación, cuestión que agradece al Gobierno de España', añadió el comunicado, publicado esta tarde.

Durante este jueves, la Federación Española, disconforme con las dos dosis que necesitaba la vacunación con Pfizer autorizada para la selección y cuya protección no está completa hasta al menos 28 días después de la primera inyección -requiere dos dosis separadas por 21 días-, ha negociado un acuerdo para buscar una vacunación efectiva para la participación en la Eurocopa 2020, que se disputa del 11 de junio al 11 de julio, en el caso de alcanzar la final del torneo.

Siguiendo los consejos de los servicios médicos de la selección, valorando los posibles efectos adversos de una vacunación tan próxima al debut en la Eurocopa 2020 -el lunes en Sevilla ante Suecia- y analizando el tiempo que se tarda en lograr la máxima inmunización, la Federación prefería una vacuna monodosis.

Según reconocieron a Efe fuentes de la RFEF, se solicitó hace dos meses la administración de la vacuna en el momento en el que Luis Enrique desvelase los nombres de los 24 internacionales convocados. La respuesta fue negativa, como confirmó el seleccionador.

'Me habría gustado y a todos los integrantes de la selección tenerla ya, pero son decisiones que aceptamos y ahora mismo no hay nada oficial', aseguró Luis Enrique esta mañana en la rueda de prensa telemática desde Las Rozas, cuando no había todavía 'confirmación' de que se fuera a vacunar a la selección española.

'Como seleccionador, es evidente que barajamos los efectos. Si se llega a un acuerdo, me gustaría que se vacunaran lo antes posible, porque pueden haber síntomas, y me molestaría mucho no poder contar con algún jugador por un síntoma de la vacuna', dijo también por la mañana el entrenador desde la Ciudad del Fútbol, donde este viernes a las 10.00 comenzará la vacunación de la selección española. EFE