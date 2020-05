La seleccionadora estadounidense de baloncesto no ve claro ir a Tokio en 2021

Madrid, 25 may (EFE).- Dawn Staley, seleccionadora del equipo femenino estadounidense de baloncesto que disputará los Juegos Olímpicos, ha expresado sus dudas sobre su presencia en Tokio en 2021 si para entonces no hay una vacuna o un remedio contra el coronavirus.

'No quiero ir a una zona de peligro y posiblemente contraer algo para lo que no hay respuesta', declaró la exjugadora a The Philadelphia Inquirer.

Staley, de 50 años, añadió que acaba de 'terminar el tratamiento' para una pericarditis que desarrolló precisamente durante los Juegos de Río 2016, en los que fue entrenadora asistente y que no desea volver a poner en riesgo su salud.

Los de Tokio serían los primeros juegos de Staley como máxima responsable de la selección estadounidense, a la que ya condujo al título mundial en la edición de 2018 disputada en España. Como jugadora, ganó el oro olímpico en 1996, 2000 y 2004. EFE